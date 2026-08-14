Juicio al Pity: revelaron dónde le dio el disparo que terminó con la vida de Cristian Díaz

De acuerdo con su testimonio, el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados "le dio un disparo certero en el ojo" a su amigo, y luego lo remató al efectuar otras tres detonaciones.

Stiempcich solicitó a los magistrados que Álvarez y el público se retiraran de la sala para exponer su relato y dieron lugar a su pedido.

Además, comparecieron tres vecinos y la encargada del edificio en el que residía el acusado, al tiempo que uno de ellos sostuvo haber escuchado "un primer disparo" y después "la ráfaga de otros tres", según consignó el portal Fiscales.

Cristian Lozano. / DIARIO UNO

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.° 29 de la Ciudad de Buenos Aires, integrado por los jueces Gustavo Goerner, Juan Ramos Padilla y Hugo Navarro, dictó un cuarto intermedio hasta el miércoles 19 de agosto con la declaración de otros testigos.

Juicio al Pity Álvarez

Álvarez había sido detenido en julio de 2018 tras confesar el crimen, y si bien el debate oral estaba previsto para comenzar tres años después, quedó frenado cuando el Cuerpo Médico Forense concluyó que el cantante presentaba una incapacidad mental que le impedía ser juzgado, debido a su estado psiquiátrico.

En 2021 se suspendió por primera vez el juicio en su contra y, si bien se fijó fecha de inicio de debate oral para 2023, finalmente en marzo de ese año se volvió a caer el proceso por su estado de salud.

Fuente: noticiasargentinas.com