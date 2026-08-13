Juicio al Pity Álvarez: asistió al juicio con una excéntrica prenda y se la hicieron sacar

Minutos antes del comienzo de la audiencia, el secretario del tribunal le pidió al abogado de Pity, Javier Marino, que le indicara que se sacara el guante. El cantante accedió, se lo quitó y, en un gesto llamativo, lo guardó dentro de su gorro de invierno.

También se sacó los anteojos antes de comenzar la segunda jornada del debate.

La escena ocurrió mientras Pity -que llegó a los tribunales porteños acompañado por su hermana, Débora- posaba para las cámaras y se preparaba para una nueva jornada del juicio.

La primera en hablar fue Verónica Román, última pareja de Cristian Díaz y madre de una de sus hijas. “Espero que se haga justicia por él. No veo de la otra parte que haya arrepentimiento de lo que hizo, como que no importa”, dijo a los jueces.

“Si tiene que pagar, que pague, tiene que ir preso. Tiene que pagar por lo que hizo. A mi hija la dejó sin un padre. No dejó que tuviera relación con su padre”, sostuvo la mujer.

Ante la consulta de la querella, liderada por Fernando Burlando, la testigo agregó: “Después de la muerte del padre, en un momento mi hija se aisló de sus compañeros de colegio. Fueron pasando los años y los chicos cambian. Hoy en día volvimos a iniciar y empezó a revolver todo. Me pregunta por qué, qué pasó”.

Fuente: tn.com.ar