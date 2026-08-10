Comienza este lunes al debate judicial contra Pity Álvarez por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido en julio de 2018 en Villa Lugano. Los jueces resolvieron no suspender la instancia oral tras verificar su estado de salud mental y el restablecimiento de su actividad pública reciente.
Comienza el juicio al músico Pity Álvarez por el crimen de Cristian Díaz
El tribunal rechazó suspender el proceso. Responderá por el homicidio ocurrido en 2018 y se prevé la declaración de unos 70 testigos en el juicio a Pity Álvarez
Las claves del juicio a Pity Álvarez y el rechazo de la suspensión
Los magistrados Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro determinaron que el proceso judicial debe realizarse tras considerar los informes del Cuerpo Médico Forense. Dichos estudios establecieron que el cantante posee la capacidad cognitiva requerida para afrontar la acusación por homicidio simple.
La defensa intentó postergar el debate oral alegando secuelas en la salud mental del imputado, pero la Cámara Penal desestimó la solicitud. El tribunal argumentó que las apariciones públicas del artista demostraron que la suspensión del expediente resultaba insostenible.
El tribunal dispuso un cronograma de 11 audiencias de tres horas cada una para adaptar la dinámica de las jornadas a las necesidades del acusado. Durante el juzgamiento, se espera la citación de aproximadamente 70 personas entre peritos, policías y testigos presenciales.
El hecho investigado en el juicio a Pity Álvarez
Según la elevación a juicio, el hecho se produjo durante la madrugada del 12 de julio de 2018 en el barrio Samoré. El ex líder de Viejas Locas e Intoxicados sostuvo una discusión con Cristian Díaz, quien le recriminó acusaciones sobre el presunto robo de pertenencias.
En medio de la disputa, el músico extrajo una pistola calibre .25 de su indumentaria y disparó en cuatro oportunidades contra la víctima. El primer disparo dio en la cara de Díaz y, cuando la víctima ya estaba en el suelo, el agresor efectuó otros tres impactos letales.
Posteriormente, el imputado huyó del lugar junto a una acompañante y descartó el arma de fuego en una alcantarilla cercana. Tras dirigirse a un recital en la zona oeste bonaerense, se presentó al día siguiente en la comisaría de la zona.
Testimonios e imputación en el juicio a Pity Álvarez
La acusación del Ministerio Público Fiscal estará a cargo de Sandro Abraldes, mientras que el abogado Fernando Burlando representa a la querella familiar. La defensa técnica de Cristian Álvarez será ejercida por el defensor oficial Javier Marino.
Entre los testimonios previstos figura la joven acompañante del artista aquella noche y el amigo de la víctima que presenció la secuencia. También declarará un sacerdote que acompañó al músico durante su proceso de rehabilitación dentro del programa de salud.
Álvarez afronta cargos por homicidio agravado por el uso de arma y por portación ilegítima de arma civil. De ser hallado culpable, la escala del Código Penal establece un tope de hasta 25 años de prisión.
El músico permaneció alojado en un pabellón psiquiátrico de la prisión de Ezeiza y posteriormente cumplió con arresto domiciliario. Tras la suspensión temporal dictada tiempo atrás, la Justicia le había retirado la tobillera electrónica hasta la reanudación del trámite.
En declaraciones periodísticas brindadas antes del inicio de la primera audiencia, el imputado afirmó encontrarse en una etapa de equilibrio personal. Al ser consultado sobre el desarrollo del juzgamiento, manifestó su postura de no retornar al penal expresando que ya atravesó la privación de libertad.
En pocas palabras
- Juicio a Pity Álvarez: comienza el debate por el homicidio de Cristian Díaz, ocurrido en 2018 en Villa Lugano.
- Salud mental: el tribunal rechazó suspender el proceso tras informes que indican capacidad cognitiva y apariciones públicas recientes del artista.
- Proceso judicial: se prevén 11 audiencias con unos 70 testigos y la acusación por homicidio agravado con un tope de 25 años de prisión.