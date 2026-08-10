Comienza el juicio al músico Pity Álvarez por el crimen de Cristian Díaz

Pity Álvarez brindó este año un recital en el Frank Romero Day. Cristian Lozano. / DIARIO UNO

El tribunal dispuso un cronograma de 11 audiencias de tres horas cada una para adaptar la dinámica de las jornadas a las necesidades del acusado. Durante el juzgamiento, se espera la citación de aproximadamente 70 personas entre peritos, policías y testigos presenciales.

El hecho investigado en el juicio a Pity Álvarez

Según la elevación a juicio, el hecho se produjo durante la madrugada del 12 de julio de 2018 en el barrio Samoré. El ex líder de Viejas Locas e Intoxicados sostuvo una discusión con Cristian Díaz, quien le recriminó acusaciones sobre el presunto robo de pertenencias.

En medio de la disputa, el músico extrajo una pistola calibre .25 de su indumentaria y disparó en cuatro oportunidades contra la víctima. El primer disparo dio en la cara de Díaz y, cuando la víctima ya estaba en el suelo, el agresor efectuó otros tres impactos letales.

Posteriormente, el imputado huyó del lugar junto a una acompañante y descartó el arma de fuego en una alcantarilla cercana. Tras dirigirse a un recital en la zona oeste bonaerense, se presentó al día siguiente en la comisaría de la zona.

Testimonios e imputación en el juicio a Pity Álvarez

La acusación del Ministerio Público Fiscal estará a cargo de Sandro Abraldes, mientras que el abogado Fernando Burlando representa a la querella familiar. La defensa técnica de Cristian Álvarez será ejercida por el defensor oficial Javier Marino.

Entre los testimonios previstos figura la joven acompañante del artista aquella noche y el amigo de la víctima que presenció la secuencia. También declarará un sacerdote que acompañó al músico durante su proceso de rehabilitación dentro del programa de salud.

Álvarez afronta cargos por homicidio agravado por el uso de arma y por portación ilegítima de arma civil. De ser hallado culpable, la escala del Código Penal establece un tope de hasta 25 años de prisión.

Pity Álvarez junto a la víctima, Cristian Díaz.

El músico permaneció alojado en un pabellón psiquiátrico de la prisión de Ezeiza y posteriormente cumplió con arresto domiciliario. Tras la suspensión temporal dictada tiempo atrás, la Justicia le había retirado la tobillera electrónica hasta la reanudación del trámite.

En declaraciones periodísticas brindadas antes del inicio de la primera audiencia, el imputado afirmó encontrarse en una etapa de equilibrio personal. Al ser consultado sobre el desarrollo del juzgamiento, manifestó su postura de no retornar al penal expresando que ya atravesó la privación de libertad.