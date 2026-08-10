"Necesitamos testigos del accidente en el Acceso Este y Alberdi", pidió la familia de las víctimas

La versión de un testigo, en Nihuil

La investigación judicial por el accidente fatal está a cargo de la fiscal Giselle Lana, quien detuvo e imputó a Francisco Iván Santos, de 19 años, por homicidio y lesiones culposos en perjuicio de la familia Assenza.

Este lunes, un oyente de radio Nihuil relató, a través de un mensaje de audio, que había sido testigo del accidente.

Las consecuencias del accidente fatal en el puente del Acceso Este y Alberdi de Guaymallén.

Bajo reserva de identidad, dijo que vio al conductor del vehículo Jeep circular a velocidad excesiva por la vía rápida del Acceso Este en dirección al centro, impactar contra el guardarrail izquierdo, hacer un trompo y chocar contra la Nissan blanca en la que viajaba la familia Assenza por el carril derecho.

De inmediato, los rodados cayeron sobre calle Alberdi.

La reconstrucción de los hechos se realizó el sábado a la tarde y luego, la Municipalidad de Guaymallén reparó el guardarrail derecho del Acceso Este para evitar accidentes.