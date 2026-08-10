Familiares de las personas accidentadas el sábado al caer desde el puente del Acceso Este y Alberdi, de Guaymallén, salieron públicamente a convocar a testigos de la tragedia para que aporten datos. Un hombre, que dijo haber socorrido a las víctimas tras presenciar el accidente, se contactó y ofreció presentarse en la Justicia.
"Necesitamos testigos del accidente en el Acceso Este y Alberdi", pidió la familia de las víctimas
Familiares de los Assenza, uno de ellos fallecido en el accidente del Acceso Este, dieron un número de celular. Un oyente de Nihuil describió cómo fue
"Necesitamos testigos que hayan presenciado el accidente del Acceso Este y Alberdi", dijeron a través de una publicación en las redes sociales y dejaron un contacto telefónico: 261-5778595.
La búsqueda de testigos del accidente donde 2 vehículos cayeron y murió Claudio Assenza y están heridos e internados la esposa, Antonela Murga, y los dos hijos del matrimonio, fue confirmada a radio Nihuil por una allegada a la familia.
La versión de un testigo, en Nihuil
La investigación judicial por el accidente fatal está a cargo de la fiscal Giselle Lana, quien detuvo e imputó a Francisco Iván Santos, de 19 años, por homicidio y lesiones culposos en perjuicio de la familia Assenza.
Este lunes, un oyente de radio Nihuil relató, a través de un mensaje de audio, que había sido testigo del accidente.
Bajo reserva de identidad, dijo que vio al conductor del vehículo Jeep circular a velocidad excesiva por la vía rápida del Acceso Este en dirección al centro, impactar contra el guardarrail izquierdo, hacer un trompo y chocar contra la Nissan blanca en la que viajaba la familia Assenza por el carril derecho.
De inmediato, los rodados cayeron sobre calle Alberdi.
La reconstrucción de los hechos se realizó el sábado a la tarde y luego, la Municipalidad de Guaymallén reparó el guardarrail derecho del Acceso Este para evitar accidentes.
En pocas palabras
- Búsqueda de testigos: familiares de las víctimas del accidente en Acceso Este y Alberdi solicitan información.
- Detalles del siniestro: se investiga la alta velocidad y un posible impacto contra el guardarrail antes de la caída.
- Imputación: un joven de 19 años fue imputado por homicidio y lesiones culposas en la causa.