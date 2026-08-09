Choque desde atrás: qué dicen los investigadores sobre el accidente en el Acceso Este

La violencia del choque por alcance desvió la trayectoria de ambos automóviles hacia el margen de la calzada, donde destrozaron el guardarraíl de contención y se precipitaron al vacío. Las primeras hipótesis de la investigación señalan que al menos uno de los rodados —presumiblemente el Jeep— transitaba a alta velocidad al momento de la colisión.

Tras el impacto:

El conductor del Jeep: Sufrió lesiones de carácter leve, no requirió ser internado en un centro asistencial y fue aprehendido de inmediato por la Policía para determinar su responsabilidad penal.

Sufrió lesiones de carácter leve, no requirió ser internado en un centro asistencial y fue para determinar su responsabilidad penal. Los ocupantes de la Nissan: En el vehículo viajaban cinco integrantes de una misma familia. Su conductor falleció en el acto, mientras que los cuatro acompañantes sufrieron heridas de distinta gravedad.

Quién era la víctima fatal y el cuadro clínico de su familia

La víctima que perdió la vida en el siniestro vial fue identificada como Claudio Assenza, de 43 años, domiciliado en el departamento de Luján de Cuyo. El hombre se desempeñaba profesionalmente como Jefe de Costos y Presupuestos en la bodega Familia Zuccardi, desde donde lamentaron la pérdida y lo definieron como "un pibe espectacular, con un futuro gigante".

El resto de los ocupantes del vehículo permanece bajo estricta atención médica: