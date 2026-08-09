Una violenta colisión ocurrida en el Acceso Este, a la altura de la calle Alberdi y a pocos metros del Nudo Vial en el ingreso a la Ciudad de Mendoza, dejó como saldo una persona fallecida y varios heridos de gravedad. El siniestro, registrado alrededor de las 11:30 de este sábado, involucró a un Jeep y a una camioneta Nissan Kicks, rodados que se precipitaron desde lo alto del puente tras romper las defensas metálicas de la traza vial.
Choque desde atrás: qué dicen los investigadores sobre el accidente en el Acceso Este
En el accidente ocurrido cuando dos autos cayeron desde el Acceso Este falleció una persona y hay una familia que se encuentra internada
El hecho quedó documentado por cámaras de seguridad de la zona, cuyas imágenes captaron la violencia con la que ambos vehículos cayeron al vacío sobre la calzada inferior, terminando la Nissan con sus cuatro ruedas hacia arriba.
Violento choque, presunto exceso de velocidad y un conductor aprehendido
De acuerdo con la reconstrucción técnica de la mecánica del hecho realizada por los peritos, la Nissan Kicks circulaba en línea recta por el carril central del Acceso Este cuando fue impactada fuertemente desde atrás por el Jeep.
La violencia del choque por alcance desvió la trayectoria de ambos automóviles hacia el margen de la calzada, donde destrozaron el guardarraíl de contención y se precipitaron al vacío. Las primeras hipótesis de la investigación señalan que al menos uno de los rodados —presumiblemente el Jeep— transitaba a alta velocidad al momento de la colisión.
Tras el impacto:
- El conductor del Jeep: Sufrió lesiones de carácter leve, no requirió ser internado en un centro asistencial y fue aprehendido de inmediato por la Policía para determinar su responsabilidad penal.
- Los ocupantes de la Nissan: En el vehículo viajaban cinco integrantes de una misma familia. Su conductor falleció en el acto, mientras que los cuatro acompañantes sufrieron heridas de distinta gravedad.
Quién era la víctima fatal y el cuadro clínico de su familia
La víctima que perdió la vida en el siniestro vial fue identificada como Claudio Assenza, de 43 años, domiciliado en el departamento de Luján de Cuyo. El hombre se desempeñaba profesionalmente como Jefe de Costos y Presupuestos en la bodega Familia Zuccardi, desde donde lamentaron la pérdida y lo definieron como "un pibe espectacular, con un futuro gigante".
El resto de los ocupantes del vehículo permanece bajo estricta atención médica:
- Su esposa: Permanece internada en estado crítico en el Hospital Central.
- Su hijo de 8 años: Fue trasladado de urgencia al Hospital Notti tras haber sufrido un infarto derivado del impacto y se encuentra en terapia intensiva con pronóstico reservado.
- Su hija: Permanece hospitalizada en sala común fuera de peligro de vida.
En pocas palabras
- Accidente fatal: Dos autos cayeron del Acceso Este tras una colisión, resultando en una persona fallecida.
- Familia internada: Los cuatro acompañantes de la víctima fatal y su hijo (en estado crítico) permanecen hospitalizados.
- Investigación en curso: Se investiga el presunto exceso de velocidad del conductor del Jeep, quien ya fue aprehendido.