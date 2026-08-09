En la Ruta Nacional 33, a la altura del kilómetro 129, se produjo un accidente entre una combi y una camioneta. El accidente ocurrió el viernes pasado y en total 11 personas resultaron heridas tras el choque, entre conductores de ambos vehículos y los demás pasajeros.
Trágico accidente: una combi con estudiantes de la UTN impactó contra una camioneta y hay once heridos
El accidente ocurrió en la Ruta Nacional 33 entre una camioneta y una combi que trasladaba estudiantes de la Universidad Tecnológica Nacional de Trenque Lauquen.
La combi trasladaba estudiantes de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de Trenque Lauquen, provincia de Buenos Aires. Dos de las víctimas están en grave estado, mientras que las demás personas a bordo presentaron lesiones leves y se encuentran fuera de peligro.
¿Cómo se produjo el accidente?
El choque entre ambos vehículos ocurrió cuando la combi que trasladaba a los estudiantes circulaba en sentido descendente por la ruta. La camioneta, una Nissan Frontier, circulaba en sentido opuesto e impactaron de manera frontal. Hasta el momento, las causas del accidente son materia de investigación.
Producto del accidente, ambos vehículos quedaron totalmente destrozados y todas las personas a bordo resultaron heridas, en mayor o menor grado.
Entre las víctimas, hay dos personas que se encuentran en grave estado de salud: el conductor de la combi, de 33 años, y una de las estudiantes que viajaba en la combi, de 18 años.
El resto de los estudiantes que viajaba en la combi presentó heridas leves, al igual que el conductor de la camioneta de 59 años y su acompañante de 65 años. Todos están fuera de peligro.
Tras el accidente, todas las víctimas fueron trasladadas al Hospital Municipal de Pigüé, en Liniers, donde fueron atendidas de inmediato. Los médicos determinaron la gravedad de las heridas de los estudiantes, conductores y el acompañante de la camioneta.
Accidente en la Ruta Nacional 33: cómo continúa la investigación
Tras conocerse el diagnóstico, se comenzó una investigación por “lesiones culposas”, con intervención de la Ayudantía Fiscal de Saavedra y la Estación de Policía de Seguridad Departamental de Pigüé, quienes trabajan para determinar la mecánica del accidente.
Por otro lado, la Facultad Regional Trenque Lauquen de la UTN comunicó en sus canales y medios que sus autoridades mantienen contacto permanente con los equipos médicos y los organismos que intervienen en la atención de los heridos, además de acompañar a los estudiantes y sus familias.
En pocas palabras
- Accidente frontal: Colisión entre una combi con estudiantes de la UTN y una camioneta en la Ruta Nacional 33.
- Heridos: Once personas resultaron heridas, dos de ellas en grave estado, tras el impactante choque.
- Investigación en curso: Se investigan las causas del siniestro que dejó ambos vehículos destrozados.