Trágico accidente: una combi con estudiantes de la UTN impactó contra una camioneta y hay once heridos

Producto del accidente, ambos vehículos quedaron totalmente destrozados y todas las personas a bordo resultaron heridas, en mayor o menor grado.

El accidente se produjo el viernes pasado a la altura del kilómetro 129.

Entre las víctimas, hay dos personas que se encuentran en grave estado de salud: el conductor de la combi, de 33 años, y una de las estudiantes que viajaba en la combi, de 18 años.

El resto de los estudiantes que viajaba en la combi presentó heridas leves, al igual que el conductor de la camioneta de 59 años y su acompañante de 65 años. Todos están fuera de peligro.

Tras el accidente, todas las víctimas fueron trasladadas al Hospital Municipal de Pigüé, en Liniers, donde fueron atendidas de inmediato. Los médicos determinaron la gravedad de las heridas de los estudiantes, conductores y el acompañante de la camioneta.

Accidente en la Ruta Nacional 33: cómo continúa la investigación

Tras conocerse el diagnóstico, se comenzó una investigación por “lesiones culposas”, con intervención de la Ayudantía Fiscal de Saavedra y la Estación de Policía de Seguridad Departamental de Pigüé, quienes trabajan para determinar la mecánica del accidente.

Los heridos fueron trasladados al Hospital Municipal de Pigüé.

Por otro lado, la Facultad Regional Trenque Lauquen de la UTN comunicó en sus canales y medios que sus autoridades mantienen contacto permanente con los equipos médicos y los organismos que intervienen en la atención de los heridos, además de acompañar a los estudiantes y sus familias.