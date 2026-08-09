El video del momento en el que los dos autos caen del Acceso Este al vacío

Según los primeros datos de la reconstrucción de la mécanica del hecho, el Jeep habría impactado en la parte trasera de la Nissan, que se encontraba circulando por el carril del medio del Acceso Este. Fue tal el impacto que ambos salieron de la calzada y cayeron al vacío tras romper el guardarraíl, con la mala suerte de que la camioneta quedó volcada.

En el caso del conductor del Jeep, este terminó con lesiones leves y no tuvo que ser asistido en ningún centro de salud, aunque quedó aprehendido por la Policía. En el caso del Nissan Kicks, su conductor falleció, mientras que resultaron heridas otras cuatro personas, de los cuales dos son niños. De hecho, uno de los pequeños, de 8 años, debió ser trasladado al Hosital Notti tras sufrir un infarto.

En cuanto a la velocidad de los vehículos, se presume que al menos uno de los dos iba a alta velocidad y todo indica que este sería el Jeep.

Tras la tragedia, personal de la municipalidad de Guaymallén estuvo trabajando hasta alrededor de las 20 para colocar nuevamente el guardarraíl, lo que obligó a que se mantuviera cortado el Acceso Este durante gran parte del sábado.

Quién era el hombre que murió en el Acceso Este

La víctima fatal del accidente en el Acceso Este, quien era el conductor de la Nissan, fue identificado como Claudio Assenza. Tenía 43 años. Vivía en Luán de Ciyo y trabajaba como Jefe de Costosy Presupuestos en Familiza Zucardi.

"Un pibe espectacular, con un futuro gigante", aseguraron desde la empresa en la que trabajaba, en donde lamentaron profundamente su muerte.

Al momento del accidente viajaba con su esposa, que se encuentra internada en estado crítico en el Hospital Central y con su hijo y su hija, ambos menores de edad. El primero de ellos se encuentra en grave estado en el Hospital Notti, mientras que la niña está en sala común.