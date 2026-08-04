El video de un loro con tonada cordobesa y un insólito exabrupto que se volvió viral: "Hijo de..."

En medio del intercambio, Pedrito lanza un exabrupto que toma por sorpresa a todos y termina siendo el momento más comentado del video. Su naturalidad al repetir expresiones típicas y la tonada característica de Córdoba fueron claves para que el contenido se multiplicara en distintas plataformas.

En el video, la dueña recibe al loro con un afectuoso “hola papi” y, enseguida, comienza a repetirle que no debe picar. El ave responde imitando sus palabras una y otra vez: “No hay que picar. No hay que picar. No hay que picar”, mientras ambos mantienen un divertido intercambio.

El momento más comentado llegó instantes después. Con una marcada tonada cordobesa, Pedrito sorprendió al lanzar la frase “Andate a cagar”, lo que provocó la reacción inmediata de su dueña. Entre risas, intentó corregirlo diciendo: “No, no, no hay que picar... no hay que insultar, no hay que decir eso”.

Lejos de terminar allí, el diálogo continuó con nuevas ocurrencias del ave. En un momento, el loro comenzó a decir “Hijo de...”, pero la mujer lo frenó antes de que completara la expresión y le preguntó: “¿Hijo de qué?”.

Más adelante, Pedrito volvió a llamar la atención al afirmar: “Está sucio ahí”, a pesar de que su dueña acababa de limpiar el lugar.

Los comentarios celebraron el acento cordobés del ave con mensajes como "es más cordobés que muchos cordobeses" y "no puedo dejar de verlo". El clip acumuló cientos de miles de reproducciones y consolidó a Pedrito como una de las mascotas más queridas y virales de las redes sociales.

El talento de Pedrito sigue conquistando internet

No es la primera vez que Pedrito se convierte en tendencia. En su cuenta de TikTok se pueden encontrar numerosos videos en los que canta, conversa con su dueña y repite frases con una sorprendente naturalidad.

Su espontaneidad y su inconfundible tonada hicieron que este loro se transformara en un verdadero fenómeno viral, demostrando una vez más que las mascotas también pueden convertirse en estrellas de internet.