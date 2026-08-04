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ANSES confirmó el calendario de pagos de agosto 2026: cuándo cobran jubilados, AUH, SUAF, AUE y PNC

La ANSES oficializó el cronograma de pagos de agosto para jubilados, pensionados, AUH, Asignación por Embarazo, SUAF, Pensiones No Contributivas, Prestación por Desempleo y otras prestaciones. Consultá todas las fechas según la terminación del DNI.

Daniel Calivares
Por Daniel Calivares [email protected]
ANSES confirmó el calendario de pago de agosto

ANSES confirmó el calendario de pago de agosto

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó de manera oficial cómo serán los pagos durante el mes de agosto y dio a conocer quiénes serán los primeros beneficiarios en cobrar su dinero.

En ese sentido, desde ANSES explicaron que el 10 de agosto comenzarán a cobrar los jubilados y pensionados y también los trabajadores que reciben la asignación familiar por hijo, como también aquellas personas que cobran la asignación universal por hijo.

Jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo

  • DNI terminados en 0: 10 de agosto
  • DNI terminados en 1: 11 de agosto
  • DNI terminados en 2: 12 de agosto
  • DNI terminados en 3: 13 de agosto
  • DNI terminados en 4: 14 de agosto
  • DNI terminados en 5: 18 de agosto
  • DNI terminados en 6: 19 de agosto
  • DNI terminados en 7: 20 de agosto
  • DNI terminados en 8: 21 de agosto
  • DNI terminados en 9: 24 de agosto

Jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: 25 de agosto
  • DNI terminados en 2 y 3: 26 de agosto
  • DNI terminados en 4 y 5: 27 de agosto
  • DNI terminados en 6 y 7: 28 de agosto
  • DNI terminados en 8 y 9: 31 de agosto

AUH y Asignación Familiar por Hijo

  • DNI terminados en 0: 10 de agosto
  • DNI terminados en 1: 11 de agosto
  • DNI terminados en 2: 12 de agosto
  • DNI terminados en 3: 13 de agosto
  • DNI terminados en 4: 14 de agosto
  • DNI terminados en 5: 18 de agosto
  • DNI terminados en 6: 19 de agosto
  • DNI terminados en 7: 20 de agosto
  • DNI terminados en 8: 21 de agosto
  • DNI terminados en 9: 24 de agosto

Asignación por Embarazo (AUE)

  • DNI terminados en 0: 10 de agosto
  • DNI terminados en 1: 11 de agosto
  • DNI terminados en 2: 12 de agosto
  • DNI terminados en 3: 13 de agosto
  • DNI terminados en 4: 14 de agosto
  • DNI terminados en 5: 18 de agosto
  • DNI terminados en 6: 19 de agosto
  • DNI terminados en 7: 20 de agosto
  • DNI terminados en 8: 21 de agosto
  • DNI terminados en 9: 24 de agosto

Asignación por Prenatal

  • DNI terminados en 0 y 1: 11 de agosto
  • DNI terminados en 2 y 3: 12 de agosto
  • DNI terminados en 4 y 5: 13 de agosto
  • DNI terminados en 6 y 7: 14 de agosto
  • DNI terminados en 8 y 9: 18 de agosto

Asignación por Maternidad

Todas las terminaciones de DNI cobrarán entre el 11 de agosto y el 11 de septiembre.

Asignaciones de Pago Único

Las asignaciones por Matrimonio, Nacimiento y Adopción se abonarán para todas las terminaciones de documento del 11 de agosto al 11 de septiembre.

Pensiones No Contributivas (PNC)

  • DNI terminados en 0 y 1: 10 de agosto
  • DNI terminados en 2 y 3: 11 de agosto
  • DNI terminados en 4 y 5: 12 de agosto
  • DNI terminados en 6 y 7: 13 de agosto
  • DNI terminados en 8 y 9: 14 de agosto

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de DNI cobrarán entre el 10 de agosto y el 11 de septiembre.

Prestación por Desempleo

  • DNI terminados en 0 y 1: 24 de agosto
  • DNI terminados en 2 y 3: 25 de agosto
  • DNI terminados en 4 y 5: 26 de agosto
  • DNI terminados en 6 y 7: 27 de agosto
  • DNI terminados en 8 y 9: 28 de agosto

En pocas palabras

  • ANSES oficializó: Cronograma de pagos de agosto 2026 para jubilados, pensionados y AUH.
  • Fechas por DNI: Consultá cuándo cobra cada terminación de DNI para distintas prestaciones.
  • Beneficiarios: Incluye jubilados, pensionados, AUH, SUAF, AUE, PNC y desempleo.
Resumen generado por Thinkindot AI

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