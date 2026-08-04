La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó de manera oficial cómo serán los pagos durante el mes de agosto y dio a conocer quiénes serán los primeros beneficiarios en cobrar su dinero.
ANSES confirmó el calendario de pagos de agosto 2026: cuándo cobran jubilados, AUH, SUAF, AUE y PNC
La ANSES oficializó el cronograma de pagos de agosto para jubilados, pensionados, AUH, Asignación por Embarazo, SUAF, Pensiones No Contributivas, Prestación por Desempleo y otras prestaciones. Consultá todas las fechas según la terminación del DNI.
En ese sentido, desde ANSES explicaron que el 10 de agosto comenzarán a cobrar los jubilados y pensionados y también los trabajadores que reciben la asignación familiar por hijo, como también aquellas personas que cobran la asignación universal por hijo.
Jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo
- DNI terminados en 0: 10 de agosto
- DNI terminados en 1: 11 de agosto
- DNI terminados en 2: 12 de agosto
- DNI terminados en 3: 13 de agosto
- DNI terminados en 4: 14 de agosto
- DNI terminados en 5: 18 de agosto
- DNI terminados en 6: 19 de agosto
- DNI terminados en 7: 20 de agosto
- DNI terminados en 8: 21 de agosto
- DNI terminados en 9: 24 de agosto
Jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: 25 de agosto
- DNI terminados en 2 y 3: 26 de agosto
- DNI terminados en 4 y 5: 27 de agosto
- DNI terminados en 6 y 7: 28 de agosto
- DNI terminados en 8 y 9: 31 de agosto
AUH y Asignación Familiar por Hijo
- DNI terminados en 0: 10 de agosto
- DNI terminados en 1: 11 de agosto
- DNI terminados en 2: 12 de agosto
- DNI terminados en 3: 13 de agosto
- DNI terminados en 4: 14 de agosto
- DNI terminados en 5: 18 de agosto
- DNI terminados en 6: 19 de agosto
- DNI terminados en 7: 20 de agosto
- DNI terminados en 8: 21 de agosto
- DNI terminados en 9: 24 de agosto
Asignación por Embarazo (AUE)
- DNI terminados en 0: 10 de agosto
- DNI terminados en 1: 11 de agosto
- DNI terminados en 2: 12 de agosto
- DNI terminados en 3: 13 de agosto
- DNI terminados en 4: 14 de agosto
- DNI terminados en 5: 18 de agosto
- DNI terminados en 6: 19 de agosto
- DNI terminados en 7: 20 de agosto
- DNI terminados en 8: 21 de agosto
- DNI terminados en 9: 24 de agosto
Asignación por Prenatal
- DNI terminados en 0 y 1: 11 de agosto
- DNI terminados en 2 y 3: 12 de agosto
- DNI terminados en 4 y 5: 13 de agosto
- DNI terminados en 6 y 7: 14 de agosto
- DNI terminados en 8 y 9: 18 de agosto
Asignación por Maternidad
Todas las terminaciones de DNI cobrarán entre el 11 de agosto y el 11 de septiembre.
Asignaciones de Pago Único
Las asignaciones por Matrimonio, Nacimiento y Adopción se abonarán para todas las terminaciones de documento del 11 de agosto al 11 de septiembre.
Pensiones No Contributivas (PNC)
- DNI terminados en 0 y 1: 10 de agosto
- DNI terminados en 2 y 3: 11 de agosto
- DNI terminados en 4 y 5: 12 de agosto
- DNI terminados en 6 y 7: 13 de agosto
- DNI terminados en 8 y 9: 14 de agosto
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
Todas las terminaciones de DNI cobrarán entre el 10 de agosto y el 11 de septiembre.
Prestación por Desempleo
- DNI terminados en 0 y 1: 24 de agosto
- DNI terminados en 2 y 3: 25 de agosto
- DNI terminados en 4 y 5: 26 de agosto
- DNI terminados en 6 y 7: 27 de agosto
- DNI terminados en 8 y 9: 28 de agosto
En pocas palabras
- ANSES oficializó: Cronograma de pagos de agosto 2026 para jubilados, pensionados y AUH.
- Fechas por DNI: Consultá cuándo cobra cada terminación de DNI para distintas prestaciones.
- Beneficiarios: Incluye jubilados, pensionados, AUH, SUAF, AUE, PNC y desempleo.