El Gobierno nacional ratificó la entrega del Bono Extraordinario Previsional para el período correspondiente a agosto. El refuerzo económico, que mantiene un techo máximo de $70.000, se acreditará de forma conjunta con los haberes mensuales a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Bono de $70.000 para jubilados ANSES en agosto: quiénes lo cobran, requisitos y fechas confirmadas
El Poder Ejecutivo oficializó mediante el Decreto 686/2026 la continuidad del auxilio económico de ANSES para los sectores de menores ingresos. El tope de liquidación, el haber mínimo alcanzado y el cronograma definido por el organismo previsional.
La medida acompaña el reajuste del 1,89% por movilidad sobre los haberes de la clase pasiva. De este modo, la jubilación mínima pasa a fijarse en $419.775,93, llevando el piso garantizado de cobro para quienes perciben el bono completo a una suma de $489.775,93.
Quiénes están habilitados para percibir el refuerzo completo
La normativa dictaminada por la administración central restringe el depósito entero de la suma fija a los beneficiarios que perciban montos equivalentes o inferiores al haber básico. El universo alcanzado abarca a:
- Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
- Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), cuyo ingreso total alcanzará los $405.820,74 ($335.820,74 de haber base más el adicional de $70.000).
- Beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez, Vejez y Madres de 7 hijos o más.
- Titulares de régimenes nacionales anteriores, pensiones graciables y cajas provinciales transferidas a la Nación.
En los casos de pensiones con más de un copartícipe, el texto oficial determina que la liquidación del bono se computará considerando la prestación como un único titular.
Cobro proporcional: la fórmula para haberes intermedios
Aquellos afiliados al sistema prevencional que cobren un haber mensual superior a la mínima de $419.775,93, pero que no superen el techo de $489.775,93, percibirán un bono de carácter proporcional.
El cálculo se ejecuta de forma automática: ANSES acredita la diferencia neta necesaria hasta equiparar el tope de $489.775,93. Por ejemplo, un jubilado con una remuneración de $440.000 percibirá un refuerzo extraordinario de $49.775,93. Por el contrario, quienes superen de forma directa el tope máximo garantizado quedan excluidos de la asignación.
Calendario de cobro ANSES: fechas de agosto por DNI
El depósito del haber actualizado y del refuerzo de $70.000 que van a recibir jubilados y pensionados se realizará en la misma cuenta bancaria y en la fecha asignada por el número final del Documento Nacional de Identidad.
Jubilados que cobran la mínima y bono
- DNI 0: lunes 10 de agosto.
- DNI 1: martes 11 de agosto.
- DNI 2: miércoles 12 de agosto.
- DNI 3: jueves 13 de agosto.
- DNI 4: viernes 14 de agosto.
- Lunes 17 de agosto: Feriado nacional (sin operaciones).
- DNI 5: martes 18 de agosto.
- DNI 6: miércoles 19 de agosto.
- DNI 7: jueves 20 de agosto.
- DNI 8: viernes 21 de agosto.
- DNI 9: lunes 24 de agosto.
Pensiones No Contributivas (PNC)
- DNI 0 y 1: lunes 10 de agosto.
- DNI 2 y 3: martes 11 de agosto.
- DNI 4 y 5: miércoles 12 de agosto.
- DNI 6 y 7: jueves 13 de agosto.
- DNI 8 y 9: viernes 14 de agosto.
En pocas palabras
- Bono de $70.000: El Gobierno oficializó un refuerzo económico para sectores de menores ingresos de ANSES.
- Jubilación mínima: El haber mínimo alcanzará los $419.775,93, con un piso garantizado de $489.775,93 para quienes cobran el bono completo.
- Cronograma de cobro: ANSES definió las fechas de pago del refuerzo y los haberes actualizados según la terminación del DNI.