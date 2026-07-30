Bono de $70.000 para jubilados ANSES en agosto: quiénes lo cobran, requisitos y fechas confirmadas

Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) , cuyo ingreso total alcanzará los $405.820,74 ($335.820,74 de haber base más el adicional de $70.000).

, cuyo ingreso total alcanzará los ($335.820,74 de haber base más el adicional de $70.000). Beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez, Vejez y Madres de 7 hijos o más.

por Invalidez, Vejez y Madres de 7 hijos o más. Titulares de régimenes nacionales anteriores, pensiones graciables y cajas provinciales transferidas a la Nación.

En los casos de pensiones con más de un copartícipe, el texto oficial determina que la liquidación del bono se computará considerando la prestación como un único titular.

Cobro proporcional: la fórmula para haberes intermedios

Aquellos afiliados al sistema prevencional que cobren un haber mensual superior a la mínima de $419.775,93, pero que no superen el techo de $489.775,93, percibirán un bono de carácter proporcional.

El cálculo se ejecuta de forma automática: ANSES acredita la diferencia neta necesaria hasta equiparar el tope de $489.775,93. Por ejemplo, un jubilado con una remuneración de $440.000 percibirá un refuerzo extraordinario de $49.775,93. Por el contrario, quienes superen de forma directa el tope máximo garantizado quedan excluidos de la asignación.

Calendario de cobro ANSES: fechas de agosto por DNI

El depósito del haber actualizado y del refuerzo de $70.000 que van a recibir jubilados y pensionados se realizará en la misma cuenta bancaria y en la fecha asignada por el número final del Documento Nacional de Identidad.

Jubilados que cobran la mínima y bono

DNI 0: lunes 10 de agosto.

lunes 10 de agosto. DNI 1: martes 11 de agosto.

martes 11 de agosto. DNI 2: miércoles 12 de agosto.

miércoles 12 de agosto. DNI 3: jueves 13 de agosto.

jueves 13 de agosto. DNI 4: viernes 14 de agosto.

viernes 14 de agosto. Lunes 17 de agosto: Feriado nacional (sin operaciones).

DNI 5: martes 18 de agosto.

martes 18 de agosto. DNI 6: miércoles 19 de agosto.

miércoles 19 de agosto. DNI 7: jueves 20 de agosto.

jueves 20 de agosto. DNI 8: viernes 21 de agosto.

viernes 21 de agosto. DNI 9: lunes 24 de agosto.

Pensiones No Contributivas (PNC)