Jubilación mínima de ANSES en agosto 2026: nuevo haber confirmado y la incógnita sobre el bono

Jubilación mínima: se ubica en $419.827,12 .

se ubica en . Jubilación máxima: asciende a $2.824.649,50.

El reajuste se liquida de manera automática en los haberes de todos los beneficiarios, sin requerir ningún tipo de gestión presencial o digital.

La definición del bono de $70.000: qué falta para su confirmación

A diferencia del aumento porcentual —que opera por fórmula normativa automática—, la liquidación del bono extraordinario de hasta $70.000 permanece a la espera de una resolución gubernamental.

Durante los períodos anteriores, la acreditación de este complemento para los haberes más bajos fue ratificada mediante decretos de necesidad y urgencia dictados antes del inicio de las fechas de pago. De efectivizarse la medida mediante una nueva publicación en el Boletín Oficial, la suma total para quienes perciben la jubilación mínima alcanzará un piso de $489.827,12.

En caso de oficializarse, aquellos titulares que cobren una cifra superior a la mínima pero inferior a los $489.827,12 recibirán un proporcional hasta completar dicho valor.

Calendario de pagos para jubilados de la mínima

El organismo previsional definió el esquema de cobro para el primer tramo de beneficiarios. El cronograma se distribuye según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI):

DNI terminados en 0: lunes 10 de agosto.

lunes 10 de agosto. DNI terminados en 1: martes 11 de agosto.

martes 11 de agosto. DNI terminados en 2: miércoles 12 de agosto.

miércoles 12 de agosto. DNI terminados en 3: jueves 13 de agosto.

jueves 13 de agosto. DNI terminados en 4: viernes 14 de agosto.

viernes 14 de agosto. DNI terminados en 5: martes 18 de agosto (lunes 17 sin actividad bancaria por feriado nacional).

martes 18 de agosto (lunes 17 sin actividad bancaria por feriado nacional). DNI terminados en 6: miércoles 19 de agosto.

miércoles 19 de agosto. DNI terminados en 7: jueves 20 de agosto.

jueves 20 de agosto. DNI terminados en 8: viernes 21 de agosto.

viernes 21 de agosto. DNI terminados en 9: lunes 24 de agosto.

Cómo se determina la suba mensual

El cálculo del 1,9% toma como punto de partida exclusivo la variación de precios medida por el INDEC dos meses atrás. Este mecanismo reemplazó a las antiguas actualizaciones trimestrales de ANSES, permitiendo ajustar los ingresos previsionales mes a mes para reducir el rezago inflacionario sobre la capacidad de compra de los adultos mayores.