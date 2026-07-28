El esquema de Asignaciones Familiares del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) registra una nueva actualización en sus planillas de pago. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó un incremento del 1,89% para el período de agosto de 2026, cálculo resultante de la medición del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a junio.
Asignaciones Familiares SUAF: así quedan las escalas y montos confirmados por ANSES para agosto 2026
Con la aplicación del índice inflacionario de dos meses atrás, la Administración Nacional de la Seguridad Social reajustó los topes de ingresos y las sumas a cobrar por los trabajadores en relación de dependencia y monotributistas
El ajuste no solo modifica los importes que perciben mensualmente las familias trabajadoras, sino que también eleva los pisos y techos salariales que determinan en qué categoría de cobro se ubica cada beneficiario.
Cuánto se cobra por Hijo en agosto según el sueldo familiar
El organismo previsional liquida la Asignación Familiar por Hijo según el nivel de ingresos combinados del grupo familiar (IGF). A menor escala salarial, mayor es el valor asignado por cada menor a cargo.
Las trabajadoras embarazadas que reciben la Asignación Prenatal perciben exactamente las mismas escalas y montos en función de sus remuneraciones.
ANSES: Montos para Hijo con Discapacidad
En el caso de los trabajadores con hijos a cargo con discapacidad, la liquidación contempla cifras superiores y tres tramos de ingresos:
- Ingresos de hasta $1.146.199: cobran $245.595,95.
- Ingresos entre $1.146.199,01 y $1.681.012: cobran $173.743,89.
- Ingresos desde $1.681.012,01 en adelante: cobran $109.654,15.
Nuevo tope máximo de ingresos para no perder la asignación
Para el período de agosto, el tope máximo de Ingreso del Grupo Familiar (IGF) se fijó en $6.069.688. Superada esa barrera económica entre la suma de los sueldos brutos de los progenitores, se anula el cobro del beneficio.
Se mantiene además la vigencia de la cláusula de tope individual: si uno solo de los integrantes del hogar percibe una remuneración superior al límite estipulado para la primera escala, todo el grupo familiar queda automáticamente excluido del sistema SUAF, sin importar lo que gane la otra parte.
Trámite online para modificar la boca de cobro
Los titulares de asignaciones familiares pueden gestionar el cambio de su lugar de cobro de forma remota a través del portal Mi ANSES. La modificación del medio de pago surte efecto a partir de los 60 días posteriores a la solicitud.
Para aquellos beneficiarios que residan en la Zona Austral, la normativa exige seleccionar obligatoriamente una sucursal bancaria como vía de acreditación para mantener percibiendo el adicional financiero por residencia en zona desfavorable.
En pocas palabras
- ANSES actualizó: Reajustó topes de ingresos y montos de asignaciones familiares por inflación.
- Suma por hijo: El aumento es del 1,89% para agosto, basado en el IPC de junio.
- Topes salariales: Se elevó el ingreso familiar máximo a $6.069.688 para no perder el beneficio.