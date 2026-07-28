Asignaciones Familiares SUAF: así quedan las escalas y montos confirmados por ANSES para agosto 2026

Las trabajadoras embarazadas que reciben la Asignación Prenatal perciben exactamente las mismas escalas y montos en función de sus remuneraciones.

ANSES: Montos para Hijo con Discapacidad

En el caso de los trabajadores con hijos a cargo con discapacidad, la liquidación contempla cifras superiores y tres tramos de ingresos:

Ingresos de hasta $1.146.199: cobran $245.595,95 .

cobran . Ingresos entre $1.146.199,01 y $1.681.012: cobran $173.743,89 .

cobran . Ingresos desde $1.681.012,01 en adelante: cobran $109.654,15.

Nuevo tope máximo de ingresos para no perder la asignación

Para el período de agosto, el tope máximo de Ingreso del Grupo Familiar (IGF) se fijó en $6.069.688. Superada esa barrera económica entre la suma de los sueldos brutos de los progenitores, se anula el cobro del beneficio.

Se mantiene además la vigencia de la cláusula de tope individual: si uno solo de los integrantes del hogar percibe una remuneración superior al límite estipulado para la primera escala, todo el grupo familiar queda automáticamente excluido del sistema SUAF, sin importar lo que gane la otra parte.

Trámite online para modificar la boca de cobro

Los titulares de asignaciones familiares pueden gestionar el cambio de su lugar de cobro de forma remota a través del portal Mi ANSES. La modificación del medio de pago surte efecto a partir de los 60 días posteriores a la solicitud.

Para aquellos beneficiarios que residan en la Zona Austral, la normativa exige seleccionar obligatoriamente una sucursal bancaria como vía de acreditación para mantener percibiendo el adicional financiero por residencia en zona desfavorable.