ANSES en agosto 2026: qué jubilados quedan excluidos del bono y el nuevo tope de cobro

Aquellos jubilados y pensionados que perciban un haber mensual igual o superior a $489.775,92 no recibirán ningún tipo de compensación económica adicional. Este grupo cobrará únicamente el haber básico con el incremento correspondiente al IPC de junio, sin el aporte de la suma fija estatal.

Cobra proporcional: cómo opera la escala para haberes intermedios

Los beneficiarios que perciben un ingreso por encima de la mínima, pero por debajo de la barrera de los $489.775,92, no pierden la totalidad del dinero. Para evitar desigualdades entre tramos salariales, ANSES liquida un importe proporcional que completa la brecha hasta alcanzar la cifra límite.

Haber de $429.775,92: percibe un bono de $60.000 .

percibe un bono de . Haber de $439.775,92: percibe un bono de $50.000 .

percibe un bono de . Haber de $449.775,92: percibe un bono de $40.000 .

percibe un bono de . Haber de $459.775,92: percibe un bono de $30.000 .

percibe un bono de . Haber de $469.775,92: percibe un bono de $20.000 .

percibe un bono de . Haber de $479.775,92: percibe un bono de $10.000.

Quiénes perciben los $70.000 de ANSES

El depósito íntegro del bono de ANSES queda reservado para los sectores de menores ingresos del sistema previsional:

Titulares que cobran un único haber mínimo previsional.

Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), quienes alcanzan un ingreso total de $405.820,74 .

. Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez, situando su cobro final en $363.843,14 .

. Beneficiarias de la Pensión No Contributiva para Madres de 7 hijos.

Consulta del recibo de sueldo a través de Mi ANSES

La confirmación del monto a liquidar por concepto de bono y haber mensual figura desagregada en el comprobante de pago de cada titular. Para verificar el desglose antes de la fecha de cobro de ANSES, es necesario ingresar al portal web oficial o a la aplicación móvil del organismo con CUIL y Clave de la Seguridad Social, seleccionando la solapa "Mis Cobros".