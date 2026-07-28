El esquema de liquidación de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para agosto de 2026 mantiene el pago del bono extraordinario de $70.000. Sin embargo, la aplicación de la nueva suba por movilidad del 1,89% modifica directamente el techo de ingresos que determina qué jubilados acceden a esta asignación y quiénes quedan al margen del beneficio.
ANSES en agosto 2026: qué jubilados quedan excluidos del bono y el nuevo tope de cobro
El aumento por movilidad previsional vuelve a correr el límite máximo de ingresos para acceder al refuerzo extraordinario. Cuál es el tope salarial que deja afuera a un grupo de beneficiarios
Al tratarse de una suma fija congelada, el refuerzo económico no se distribuye de manera uniforme entre toda la nómina previsional de ANSES. El mecanismo legal establece un tope rígido que excluye de forma automática a quienes superan determinado haber mensual.
El tope de ingresos: quiénes no cobran el bono en agosto
El criterio del organismo para asignar el refuerzo consiste en garantizar un ingreso mínimo de bolsillo. Para el octavo mes del año, con la actualización del haber básico a $419.775,92, el piso total garantizado asciende a $489.775,92 (mínima más bono entero).
Aquellos jubilados y pensionados que perciban un haber mensual igual o superior a $489.775,92 no recibirán ningún tipo de compensación económica adicional. Este grupo cobrará únicamente el haber básico con el incremento correspondiente al IPC de junio, sin el aporte de la suma fija estatal.
Cobra proporcional: cómo opera la escala para haberes intermedios
Los beneficiarios que perciben un ingreso por encima de la mínima, pero por debajo de la barrera de los $489.775,92, no pierden la totalidad del dinero. Para evitar desigualdades entre tramos salariales, ANSES liquida un importe proporcional que completa la brecha hasta alcanzar la cifra límite.
- Haber de $429.775,92: percibe un bono de $60.000.
- Haber de $439.775,92: percibe un bono de $50.000.
- Haber de $449.775,92: percibe un bono de $40.000.
- Haber de $459.775,92: percibe un bono de $30.000.
- Haber de $469.775,92: percibe un bono de $20.000.
- Haber de $479.775,92: percibe un bono de $10.000.
Quiénes perciben los $70.000 de ANSES
El depósito íntegro del bono de ANSES queda reservado para los sectores de menores ingresos del sistema previsional:
- Titulares que cobran un único haber mínimo previsional.
- Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), quienes alcanzan un ingreso total de $405.820,74.
- Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez, situando su cobro final en $363.843,14.
- Beneficiarias de la Pensión No Contributiva para Madres de 7 hijos.
Consulta del recibo de sueldo a través de Mi ANSES
La confirmación del monto a liquidar por concepto de bono y haber mensual figura desagregada en el comprobante de pago de cada titular. Para verificar el desglose antes de la fecha de cobro de ANSES, es necesario ingresar al portal web oficial o a la aplicación móvil del organismo con CUIL y Clave de la Seguridad Social, seleccionando la solapa "Mis Cobros".
En pocas palabras
- Bono de $70.000: Se mantiene para agosto 2026 con un nuevo tope de ingresos.
- Tope de ingresos: Jubilados con haber igual o superior a $489.775,92 no cobran el refuerzo.
- Haber proporcional: Quienes superen la mínima cobrarán un monto parcial hasta alcanzar el límite.