ANSES dictaminó quiénes sufrirán demoras en el pago de haberes por el feriado de agosto

De esta manera, los jubilados y pensionados de la mínima cuyos documentos nacionales de identidad (DNI) finalicen en el número 5, deberán aguardar 24 horas más para ver reflejado su sueldo en las cuentas.

En lugar de cobrar el lunes, este segmento tendrá acceso a su haber regular, junto con el aumento por movilidad del 1,89% y el bono de refuerzo, recién el martes 18 de agosto.

Calendario de pagos ANSES para la jubilación mínima

Con el esquema reajustado tras el fin de semana largo, el cronograma para quienes perciben hasta una jubilación mínima quedará diagramado de la siguiente manera:

DNI terminados en 0: lunes 10 de agosto.

lunes 10 de agosto. DNI terminados en 1: martes 11 de agosto.

martes 11 de agosto. DNI terminados en 2: miércoles 12 de agosto.

miércoles 12 de agosto. DNI terminados en 3: jueves 13 de agosto.

jueves 13 de agosto. DNI terminados en 4: viernes 14 de agosto.

viernes 14 de agosto. Lunes 17 de agosto: Feriado Nacional (sin cobros).

DNI terminados en 5: martes 18 de agosto.

martes 18 de agosto. DNI terminados en 6: miércoles 19 de agosto.

miércoles 19 de agosto. DNI terminados en 7: jueves 20 de agosto.

jueves 20 de agosto. DNI terminados en 8: viernes 21 de agosto.

viernes 21 de agosto. DNI terminados en 9: lunes 24 de agosto.

Cuándo cobran las jubilaciones superiores a la mínima

Por su parte, los titulares que perciban ingresos superiores al haber básico garantizado no sufrirán demoras ni impactos directos por el feriado del 17 de agosto, dado que su calendario está estipulado para la última semana del mes.

Para este grupo, las fechas oficiales de acreditación avanzan agrupando de a dos finalizaciones de DNI por jornada:

DNI terminados en 0 y 1: martes 25 de agosto.

martes 25 de agosto. DNI terminados en 2 y 3: miércoles 26 de agosto.

miércoles 26 de agosto. DNI terminados en 4 y 5: jueves 27 de agosto.

jueves 27 de agosto. DNI terminados en 6 y 7: viernes 28 de agosto.

viernes 28 de agosto. DNI terminados en 8 y 9: lunes 31 de agosto.

Pensiones No Contributivas: fechas confirmadas

Las Pensiones No Contributivas (PNC) tampoco experimentarán cortes por el feriado, ya que su calendario se ejecuta en su totalidad durante los primeros días hábiles del mes. El depósito de estas prestaciones arrancará el lunes 10 (DNI 0 y 1) y finalizará sin interrupciones el viernes 14 de agosto (DNI 8 y 9).