ANSES decretó un nuevo aumento y reveló los nuevos montos para AUH, AUE  en agosto 2026

El desglose del cobro para este mes se estructura de la siguiente forma:

Monto mensual en mano (80%): $120.689,54 por hijo.

por hijo. Monto retenido (20%): $30.172,39 que se acreditan una vez cumplidos los controles sanitarios y escolares.

En el caso de las familias que reciben la AUH por Discapacidad, el haber bruto actualizado asciende a $491.221,18.

Refuerzos confirmados: Tarjeta Alimentar y Complemento Leche

Al ingreso base otorgado por la asignación social se le suman los programas complementarios que liquidan los ministerios nacionales en la misma fecha de cobro de ANSES:

Tarjeta Alimentar: mantiene sus escalas operativas y alcanzará un tope de hasta $149.425 para aquellos hogares que acrediten tres o más hijos a cargo.

mantiene sus escalas operativas y alcanzará un tope de hasta para aquellos hogares que acrediten tres o más hijos a cargo. Complemento Leche (Plan 1000 Días): este beneficio dirigido a embarazadas y niños de hasta 3 años inclusive absorberá un incremento, elevando el subsidio a $56.897 por cada menor alcanzado.

Cuánto puede percibir una familia en agosto 2026

La suma de la prestación básica de ANSES más las asistencias focalizadas eleva de manera considerable el dinero disponible de los beneficiarios.

Un hogar con un solo hijo menor de tres años que perciba la AUH (monto neto de $120.689,54), la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche de $56.897, logrará un piso de ingresos mensual que superará los $249.000. El monto total final irá escalando según la cantidad de menores a cargo y la compatibilidad con otros atributos previsionales.

La grilla con el detalle de las acreditaciones estará disponible según el cronograma por terminación de DNI que elabora el organismo estatal. Para corroborar la liquidación individual con el recibo de sueldo desglosado, se debe ingresar al canal Mi ANSES mediante el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.