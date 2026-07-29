La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó la reestructuración de los haberes para las asignaciones sociales durante el mes de agosto. La actualización responde al esquema de movilidad mensual que ajusta según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC, registrando en este período un incremento del 1,9%.
ANSES decretó un nuevo aumento y reveló los nuevos montos para AUH, AUE en agosto 2026
La Administración Nacional de la Seguridad Social oficializó el reajuste mensual para las asignaciones familiares y sociales. Los valores brutos, el cálculo de la retención para la Asignación Universal y las cifras que se cobrarán en mano.
La medida de ANSES alcanza de forma directa a los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo (AUE).
Cuánto se cobra por AUH y AUE en mano durante agosto
A partir del nuevo cálculo, el valor bruto de la AUH y de la AUE queda fijado en $150.861,93 por cada hijo. De ese total, el sistema liquida mensualmente el 80%, en tanto que la suma restante se acumula para la liquidación posterior contra la entrega de la Libreta de Salud y Educación.
El desglose del cobro para este mes se estructura de la siguiente forma:
- Monto mensual en mano (80%): $120.689,54 por hijo.
- Monto retenido (20%): $30.172,39 que se acreditan una vez cumplidos los controles sanitarios y escolares.
En el caso de las familias que reciben la AUH por Discapacidad, el haber bruto actualizado asciende a $491.221,18.
Refuerzos confirmados: Tarjeta Alimentar y Complemento Leche
Al ingreso base otorgado por la asignación social se le suman los programas complementarios que liquidan los ministerios nacionales en la misma fecha de cobro de ANSES:
- Tarjeta Alimentar: mantiene sus escalas operativas y alcanzará un tope de hasta $149.425 para aquellos hogares que acrediten tres o más hijos a cargo.
- Complemento Leche (Plan 1000 Días): este beneficio dirigido a embarazadas y niños de hasta 3 años inclusive absorberá un incremento, elevando el subsidio a $56.897 por cada menor alcanzado.
Cuánto puede percibir una familia en agosto 2026
La suma de la prestación básica de ANSES más las asistencias focalizadas eleva de manera considerable el dinero disponible de los beneficiarios.
Un hogar con un solo hijo menor de tres años que perciba la AUH (monto neto de $120.689,54), la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche de $56.897, logrará un piso de ingresos mensual que superará los $249.000. El monto total final irá escalando según la cantidad de menores a cargo y la compatibilidad con otros atributos previsionales.
La grilla con el detalle de las acreditaciones estará disponible según el cronograma por terminación de DNI que elabora el organismo estatal. Para corroborar la liquidación individual con el recibo de sueldo desglosado, se debe ingresar al canal Mi ANSES mediante el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.
En pocas palabras
- ANSES oficializó: Nuevo reajuste mensual para asignaciones familiares y sociales en agosto.
- Montos actualizados: AUH y AUE recibirán $120.689,54 en mano por hijo, con 20% retenido.
- Beneficios adicionales: Se suman montos de Tarjeta Alimentar y Complemento Leche.