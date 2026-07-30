Oficial: ANSES fijó las nuevas escalas de agosto para jubilaciones, AUH y SUAF

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) formalizó los nuevos importes que regirán durante el período de agosto de 2026. Las Resoluciones 232 y 233/2026, suscriptas por el titular del organismo, Guillermo Arancibia, y publicadas en el Boletín Oficial, ratificaron un ajuste del 1,89% en las prestaciones previsionales y asignaciones del sistema público, índice que responde a la variación de la inflación de junio.
La medida de ANSES alcanza tanto a jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) como a los beneficiarios de asignaciones universales, prestaciones familiares para trabajadores en blanco y monotributistas.
Jubilaciones y pensiones de ANSES: montos con aumento y bono confirmado
Con la entrada en vigencia del nuevo piso de cobro, la jubilación mínima se fijó en $419.775,93, mientras que el haber máximo dentro del esquema ordinario alcanzó los $2.824.694,49.
A la par del haber básico, ANSES mantendrá la liquidación del bono extraordinario de $70.000 para las categorías más bajas. Con este adicional, la jubilación mínima de bolsillo pasará a ser de $489.775,93. Quienes perciban una cifra superior al básico pero no alcancen el nuevo piso con bono, cobrarán una suma proporcional hasta equiparar dicho tope.
Las variables previsionales para el octavo mes del año quedan configuradas de la siguiente manera:
- Prestación Básica Universal (PBU): $192.028,32.
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $335.820,74 (asciende a $405.820,74 con la inclusión del bono).
- Bases imponibles: mínima en $141.380,42 y máxima en $4.594.798,23.
Montos de la AUH y AUE: valor general y Zona Patagónica según ANSES
Las asignaciones de protección social registran sus nuevos valores brutos para la liquidación regular. Para el mes de agosto, los importes estipulados son:
- AUH y Asignación por Embarazo (Valor General): $150.848 por hijo.
- AUH y Asignación por Embarazo (Zona I / Patagónica): $196.103 por hijo (aplica a residentes de La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida, Islas del Atlántico Sur y el partido bonaerense de Patagones).
Asignaciones Familiares SUAF y escalas para Monotributistas
El esquema para trabajadores del sector formal en relación de dependencia y titulares del Régimen Simplificado (Monotributo) contempla nuevos tramos de ingresos familiares para la Asignación por Hijo y Prenatal:
- Ingresos de hasta $1.167.863 (Categoría A): perciben $75.433.
- Ingresos de $1.167.863,01 a $1.712.784 (Categoría B): perciben $50.884.
- Ingresos de $1.712.784,01 a $1.977.464 (Categoría C): perciben $30.777.
- Ingresos de $1.977.464,01 a $6.184.406 (Categorías D, E, F, G, H): perciben $15.881.
Para la Asignación por Hijo con Discapacidad, los valores generales ascienden a $245.597 para el primer tramo salarial; $173.745 para el segundo tramo y $109.656 para ingresos superiores a $1.712.784.
Asignaciones de Pago Único y Ayuda Escolar de ANSES
Los importes correspondientes a los trámites extraordinarios por eventos familiares y asistencia escolar también actualizaron sus montos oficiales:
- Nacimiento: $87.926.
- Matrimonio: $131.652.
- Adopción: $525.682.
- Ayuda Escolar Anual: $55.672 (valor general).
En pocas palabras
- ANSES confirmó: Nuevos montos para jubilaciones, AUH y SUAF en agosto, con un aumento del 1,89%.
- Jubilaciones y bonos: Mínima de $419.775,93 y bono de $70.000 para haberes más bajos.
- Asignaciones: Detalle de montos actualizados para AUH, AUE y SUAF según categorías de ingresos y zonas.