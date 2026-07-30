Oficial: ANSES fijó las nuevas escalas de agosto para jubilaciones, AUH y SUAF

A la par del haber básico, ANSES mantendrá la liquidación del bono extraordinario de $70.000 para las categorías más bajas. Con este adicional, la jubilación mínima de bolsillo pasará a ser de $489.775,93. Quienes perciban una cifra superior al básico pero no alcancen el nuevo piso con bono, cobrarán una suma proporcional hasta equiparar dicho tope.

Las variables previsionales para el octavo mes del año quedan configuradas de la siguiente manera:

Prestación Básica Universal (PBU): $192.028,32.

$192.028,32. Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $335.820,74 (asciende a $405.820,74 con la inclusión del bono).

$335.820,74 (asciende a con la inclusión del bono). Bases imponibles: mínima en $141.380,42 y máxima en $4.594.798,23.

Montos de la AUH y AUE: valor general y Zona Patagónica según ANSES

Las asignaciones de protección social registran sus nuevos valores brutos para la liquidación regular. Para el mes de agosto, los importes estipulados son:

AUH y Asignación por Embarazo (Valor General): $150.848 por hijo.

por hijo. AUH y Asignación por Embarazo (Zona I / Patagónica): $196.103 por hijo (aplica a residentes de La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida, Islas del Atlántico Sur y el partido bonaerense de Patagones).

Asignaciones Familiares SUAF y escalas para Monotributistas

El esquema para trabajadores del sector formal en relación de dependencia y titulares del Régimen Simplificado (Monotributo) contempla nuevos tramos de ingresos familiares para la Asignación por Hijo y Prenatal:

Ingresos de hasta $1.167.863 (Categoría A): perciben $75.433 .

perciben . Ingresos de $1.167.863,01 a $1.712.784 (Categoría B): perciben $50.884 .

perciben . Ingresos de $1.712.784,01 a $1.977.464 (Categoría C): perciben $30.777 .

perciben . Ingresos de $1.977.464,01 a $6.184.406 (Categorías D, E, F, G, H): perciben $15.881.

Para la Asignación por Hijo con Discapacidad, los valores generales ascienden a $245.597 para el primer tramo salarial; $173.745 para el segundo tramo y $109.656 para ingresos superiores a $1.712.784.

Asignaciones de Pago Único y Ayuda Escolar de ANSES

Los importes correspondientes a los trámites extraordinarios por eventos familiares y asistencia escolar también actualizaron sus montos oficiales: