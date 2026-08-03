El árbol que mató a una pareja en San Carlos era responsabilidad de Nación, aseguró el intendente

La autorización para intervenir el arbolado le corresponde a Vialidad Nacional. “Nos pidieron que cortemos un árbol que está cruzado. Pero vamos a avanzar en la tala más allá de los permisos”, se comprometió.

Fabio Pompei y Fabiana Piedi murieron aplastados por un árbol que cayó en un ruta nacional de San Carlos.

Es que, según contó en Radio Nihuil a primera hora de este lunes, el municipio viene alertando a Nación desde hace tiempo sobre el estado de varios árboles ubicados en sectores críticos.

Pedidos de autorización y árboles en riesgo

Morillas señaló que San Carlos envió notas al organismo nacional para advertir sobre ejemplares secos o en malas condiciones, especialmente en zonas donde el viento suele generar problemas.

"Hay muchísimos árboles en condiciones peligrosas. Varias veces ya hemos mandado a Vialidad Nacional la situación, porque justamente cuando hay viento Zonda hay lugares muy peligrosos, como la Curva de Apón o el Paso de las Carretas", indicó.

El municipio ha pedido permisos para comenzar con los trabajos de extracción, pero las autorizaciones son acotadas. Por eso, ante la inminencia de nuevos ventarrones, decidió avanzar por su cuenta.

El viento Zonda provocó la caída de un árbol sobre un auto en San Carlos, causando la muerte de los padres de una adolescente que fueron a buscarla para su cumpleaños. Foto: Ministerio de Seguridad de Mendoza

"No tenemos el lujo de esperar estos tiempos, hay una familia que se ha perdido en todo esto. La verdad es que es tremendo", expresó.

"Es una familia que se perdió por algo que se podría haber hecho"

La tragedia conmocionó a toda la provincia. Las víctimas fueron Fabián Pompei y Fabiana Piedi, una pareja de Chacras de Coria, en Luján de Cuyo, que había viajado hasta San Rafael para buscar a su hija, quien ese mismo día cumplía 15 años y se encontraba en el Sur practicando deporte.

Conmovido por el hecho, Morillas sostuvo: "Esto que ha pasado es tremendo y estamos muy confundidos. Es una familia que se perdió por algo que se podría haber hecho anteriormente".

El intendente insistió en que el municipio ya había advertido sobre el estado de varios árboles y explicó que, ante la continuidad del riesgo por los pronósticos de viento Zonda, convocó a los aserraderos de la zona para colaborar con la extracción de ejemplares peligrosos una vez que se autoricen los trabajos.

"Yo llamé a la convocatoria a los aserraderos. Tengo un listado de aserraderos muy interesados en accionar sobre esto, pero tengo que tener los permisos para ello", señaló.

"Son docenas de árboles los que hay que cortar"

El jefe comunal explicó que los permisos que habitualmente otorga Vialidad Nacional alcanzan a pocos ejemplares, mientras que el problema es mucho más amplio: "El permiso se pide por hasta cinco o siete árboles, pero son docenas los que hay que cortar".

También diferenció la situación del arbolado urbano, donde el municipio sí tiene intervención directa.

"En la parte urbana hemos censado y tenemos un 30% del arbolado que hay que cambiar porque son peligrosos, porque ya están en su etapa final. Sobre eso ya estamos trabajando. Pero en la Ruta 40 o en la 143 no tenemos vía libre", explicó.