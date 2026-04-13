Mendoza delegó el control del arbolado público en los municipios y prohibió plantar una sola especie

Uno de los pilares de la ley es la lucha contra las "epifitias" (plagas masivas). La autoridad de aplicación ordena abandonar el monocultivo -que causó desastres en el pasado con especies como el olmo- y obliga a utilizar el policultivo (combinación de especies) para reducir la efectividad del ataque de plagas. Además, se recomienda plantar árboles de hoja caduca en posiciones norte respecto a las viviendas para optimizar la luz solar en invierno y especies de copa pequeña para reducir costos de poda y residuos.

Finalmente, la ley endurece los requisitos para entes oficiales: cualquier poda o erradicación dentro de predios ministeriales o municipales deberá contar con consentimiento jerárquico previo del área correspondiente, eliminando la arbitrariedad en el manejo del recurso.