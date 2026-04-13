El gobernador Alfredo Cornejo designó este lunes a Juan Carlos Jaliff como nuevo subsecretario de Justicia, en reemplazo de Marcelo D’Agostino, quien dejó el cargo tras ser denunciado por violencia de género por parte de su ex pareja.
Alfredo Cornejo nombró a Juan Carlos Jaliff como nuevo subsecretario de Justicia
Tras la salida de Marcelo D’Agostino, Alfredo Cornejo nombró al dirigente radical y ex vicegobernador para sumarse al equipo de la ministra Mercedes Rus
El anuncio fue realizado por el propio mandatario a través de su cuenta oficial en la red X, en un mensaje en el que destacó la trayectoria del dirigente radical y su experiencia en el ámbito legislativo. Juan Carlos Jaliff tiene 75 años y es uno de los dirigentes históricos más conocidos del radicalismo.
“Quiero anunciar la designación de Juan Carlos Jaliff como nuevo subsecretario de Justicia de Mendoza, quien se incorporará al Ministerio de Seguridad y Justicia y trabajará de manera coordinada con la ministra Mercedes Rus”, señaló Cornejo.
Experiencia y "calidad institucional": las razones de Alfredo Cornejo
En el mismo mensaje, el gobernador subrayó el perfil del ex vicegobernador, a quien definió como “una pieza clave en la construcción y el fortalecimiento de nuestras instituciones”, y ponderó su conocimiento del derecho y su experiencia en la elaboración de leyes.
Alfredo Cornejo también resaltó “su vocación de servicio, su honestidad intelectual y su compromiso con la calidad institucional”, al tiempo que expresó su confianza en que su aporte será “muy valioso para seguir consolidando un sistema de Justicia más eficiente, moderno y cercano a la ciudadanía”.
La designación se conoció pocas horas después de la renuncia de D’Agostino, quien presentó su dimisión en medio de una denuncia judicial por violencia de género.
Con la llegada de Juan Carlos Jaliff, el Gobierno busca dar una señal de rápida recomposición en un área sensible, en un contexto político atravesado por el impacto del caso y con la necesidad de sostener la agenda de reformas judiciales impulsadas por la gestión provincial.