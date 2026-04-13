Alfredo Cornejo nombró a Juan Carlos Jaliff como nuevo subsecretario de Justicia

Experiencia y "calidad institucional": las razones de Alfredo Cornejo

En el mismo mensaje, el gobernador subrayó el perfil del ex vicegobernador, a quien definió como “una pieza clave en la construcción y el fortalecimiento de nuestras instituciones”, y ponderó su conocimiento del derecho y su experiencia en la elaboración de leyes.

Alfredo Cornejo también resaltó “su vocación de servicio, su honestidad intelectual y su compromiso con la calidad institucional”, al tiempo que expresó su confianza en que su aporte será “muy valioso para seguir consolidando un sistema de Justicia más eficiente, moderno y cercano a la ciudadanía”.

imagen.png Marcelo D´Agostino presentó su renuncia a Alfredo Cornejo el viernes pasado, tras ser denunciado por su ex pareja.

La designación se conoció pocas horas después de la renuncia de D’Agostino, quien presentó su dimisión en medio de una denuncia judicial por violencia de género.

Con la llegada de Juan Carlos Jaliff, el Gobierno busca dar una señal de rápida recomposición en un área sensible, en un contexto político atravesado por el impacto del caso y con la necesidad de sostener la agenda de reformas judiciales impulsadas por la gestión provincial.