El subsecretario de Justicia, Marcelo D’Agostino, presentó este viernes su renuncia al gobernador Alfredo Cornejo, luego de que su ex pareja lo denunciara por abuso sexual, lesiones y amenazas todo en contexto de violencia de género.
Marcelo D'Agostino renunció a la Subsecretaría de Justicia tras una denuncia de su ex pareja
Marcelo D'Agostino presentó su dimisión a Alfredo Cornejo tras la denuncia por abuso sexual, lesiones y amenazas en contexto de violencia de género recibida este viernes en la Justicia. Él habló de "acusaciones falsas"
Marcelo D’ Agostino optó por dejar su cargo de manera inmediata con el fin de someterse a la Justicia sin la influencia que podría suponer su permanencia en el Poder Ejecutivo.
Entregó al gobernador la nota de renuncia que dice lo siguiente: "Habiendo tomado conocimiento de una denuncia penal en mi contra, por medio de la presente me dirijo a usted con el propósito de presentar mi renuncia indeclinable y voluntaria al cargo de subsecretario de Justicia, que vengo desempeñando desde el año 2015".
Marcelo D´Agostino habló de "acusaciones falsas" en su contra
El ex funcionario aseguró que su dimisión es para "busca garantizar la transparencia y la plena colaboración con la Justicia en el marco de la investigación aludida, en la cual quedará demostrada la absoluta falsedad de las acusaciones en mi contra, y cuyo único objetivo es desacreditar mi persona y desprestigiar el cargo que ocupo. Deseo que este proceso se lleve a cabo con total libertad y sin que mi permanencia en la función sea un impedimento o genere suspicacias sobre el actuar de los distintos órganos del Estado".
Marcelo D´Agostino cerró la misiva, que firmó de puño y letra, agradeciéndole al gobernador "la confianza depositada durante todos estos años".
La trayectoria de Marcelo D´Agostino
La salida de Marcelo D’Agostino generó un fuerte impacto en el gabinete provincial, donde era considerado uno de los pilares de la modernización judicial de los últimos años.
Durante las gestiones de Alfredo Cornejo y Rodolfo Suarez, fue el impulsor de cambios estructurales como la Reforma Procesal Civil y Comercial, la implementación de los juicios por jurado y la ley de extinción de dominio.
Su relevancia institucional se extendió también al plano nacional.
Fue presidente del Foro Federal de Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento (FOFECMA) y ocupó la vicepresidencia del Consejo Federal de Justicia (Cofejus), representando a Mendoza en los debates de mayor peso jurídico del país.