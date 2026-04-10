Marcelo D'Agostino renunció a la Subsecretaría de Justicia tras una denuncia de su ex pareja

RENUNCIA-

Marcelo D´Agostino habló de "acusaciones falsas" en su contra

El ex funcionario aseguró que su dimisión es para "busca garantizar la transparencia y la plena colaboración con la Justicia en el marco de la investigación aludida, en la cual quedará demostrada la absoluta falsedad de las acusaciones en mi contra, y cuyo único objetivo es desacreditar mi persona y desprestigiar el cargo que ocupo. Deseo que este proceso se lleve a cabo con total libertad y sin que mi permanencia en la función sea un impedimento o genere suspicacias sobre el actuar de los distintos órganos del Estado".

Marcelo D´Agostino cerró la misiva, que firmó de puño y letra, agradeciéndole al gobernador "la confianza depositada durante todos estos años".

Mendoza 1307-2018 El Ministro de la Suprema Corte de Justicia, Dr. José Valerio y el Subsecretario de Justicia, Dr. Marcelo Dagostino realizaron el lanzamiento de la actividad de SEMINARIO INTERNACIONAL Y SIMULACRO DE JUICIO POR JURADO que se llevará a ca Marcelo D`Agostino, ex subsecretario de Justicia.

La trayectoria de Marcelo D´Agostino

La salida de Marcelo D’Agostino generó un fuerte impacto en el gabinete provincial, donde era considerado uno de los pilares de la modernización judicial de los últimos años.

Durante las gestiones de Alfredo Cornejo y Rodolfo Suarez, fue el impulsor de cambios estructurales como la Reforma Procesal Civil y Comercial, la implementación de los juicios por jurado y la ley de extinción de dominio.

Su relevancia institucional se extendió también al plano nacional.

Fue presidente del Foro Federal de Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento (FOFECMA) y ocupó la vicepresidencia del Consejo Federal de Justicia (Cofejus), representando a Mendoza en los debates de mayor peso jurídico del país.