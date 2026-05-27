Más de 1.000 profesionales se inscribieron para las residencias médicas, un 230% más que en 2023

Cambios en la política de salud

El gobernador vinculó este crecimiento con la política sanitaria impulsada por su gestión. En ese sentido, aseguró que Mendoza está “recuperando el valor de las residencias” a partir de una estrategia “seria, planificada y sostenida”.

Ocurre que la Provincia comenzó a implementar cambios estructurales en el sistema a raíz de la reforma de la Ley de Residencias en 2024, dentro de un paquete de proyectos legislativos que impulsó Cornejo junto al ministro de Salud, Rodolfo Montero, para priorizar servicios y especialidades críticas y modificar algunas condiciones laborales a pesar de que hubo críticas por parte de los gremios.

Cornejo remarcó además que las residencias vuelven a presentarse como una oportunidad de formación, desarrollo profesional y compromiso con el sistema de salud provincial.

Residencias Medicas en el Hospital Central- Nueva Ley de Residencias Medicas- Mendoza.jpg Mendoza busca que los médicos se queden en la provincia. Imagen ilustrativa. Cristian Lozano

Residencias: el cronograma que viene

Este año se rendirá el examen para residencias médicas y no médicas de 10 profesiones de la salud. La evaluación será el 1 de julio y el ingreso a las residencias comenzará el 1 de septiembre.

Las residencias se desarrollarán en hospitales y centros de salud públicos y privados de toda la provincia.

Otra novedad para esta convocatoria será el sistema de elección de especialidades. Por primera vez, se realizará por orden de mérito único, con una ponderación que tendrá en cuenta tanto el examen como el promedio de la carrera.

Según explicó Cornejo, este mecanismo busca garantizar mayor transparencia y equidad en el proceso de selección.

El gobernador también agradeció a los profesionales que eligieron formarse en Mendoza y subrayó que detrás de cada inscripción hay “vocación, esfuerzo y una enorme responsabilidad con el cuidado de nuestra comunidad”.