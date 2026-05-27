Tras 9 meses sin avances de la ley de huso horario Mendoza seguirá con los amaneceres oscuros

beatriz garcia conicet La investigadora del Conicet, Beatriz García. Foto: Tiempo Sur

Por eso es valioso conocer la opinión de una experta, como es la investigadora del Conicet, Beatriz García quien, aunque valoró la necesidad de modificar el huso horario, se mostró pesimista en que la ley que impulsó el mendocino Julio Cobos avance, al menos por ahora.

El problema de la "hora legal" actual

Actualmente, la Argentina se rige de manera uniforme por el huso horario -3, cuando por su ubicación geográfica (longitud) le correspondería el huso -4 (centrado en la longitud de Córdoba), explicó la astrofísica en el programa Mañana es Mejor, de radio Nhuil.

Del impacto en Mendoza, al estar desplazados hacia el oeste, el desfasaje es de casi 2 horas respecto al sol. "Lo que para una persona que está correctamente en su horario son las 7 de la mañana, para nosotros son las 5 de la mañana", detalló García. Esto explica por qué en invierno amanece pasadas las 8.20 de la mañana.

Beneficios de cambiar al huso -4

La investigadora, entrevistada por Rosana Villegas, Julián Imazio y Marcela Furlano, desacreditó el mito de que el cansancio matutino se debe únicamente a acostarse tarde: "El cuerpo necesita de la luz solar para 'despertar' biológicamente (el reloj circadiano). Desplazarse al horario correcto permitiría que los chicos y los trabajadores no arranquen sus actividades a oscuras".

En cuanto al consumo energético, García argumentó que el ahorro en las aulas de Mendoza podría alcanzar hasta los 67 kilowatts por hora, principalmente en las primeras dos horas de clase. Pero rechazó la teoría de la "sábana corta" (gastar a la tarde lo que se ahorra a la mañana) señalando que la administración pública, escuelas y bancos concentran su mayor actividad y consumo lumínico masivo en las primeras horas del día.

Julio Cobos Julio Cobos, diputado nacional hasta diciembre pasado, impulsó el cambio del huso horario, tema que siempre militó. Foto: archivo

El proyecto que no avanzó

A pesar de que el tema ha sido impulsado formalmente en Mendoza (por dirigentes como Julio Cobos en el Congreso de la Nación y Jorge Difonso en la Legislatura) y que tiene media sanción en la Cámara de Diputados, la iniciativa quedó paralizada en el Senado.

García lamentó la falta de avance, aunque aclaró que, habitualmente en el mundo, esta medida no requiere una discusión legislativa compleja sino que se define por decreto presidencial al tratarse de una decisión de bienestar público. Sin embargo, reconoció que actualmente no ve interés por parte de la presidencia de Javier Milei para avanzar en la materia.

Para la astrofísica, la falta de percepción del problema en Buenos Aires y la concentración demográfica en el Este del país dificultan que se tome una decisión federal. Es que mientras que en la Capital Federal a las 7.15 ya hay claridad, en Mendoza y el sur patagónico (que geográficamente está en el huso -5) la oscuridad se prolonga mucho más, perjudicando la calidad de vida de millones de habitantes desde San Juan hacia el sur.