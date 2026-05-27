El SUTE le pidió al Gobierno adelantar las paritarias y aludió a los efectos de la inflación sobre los sueldos

Qué dijo Gustavo Correa tras el reclamo del SUTE por salarios e inflación Gustavo Correa, titular del SUTE, reclamó adelantar las negociaciones paritarias docentes por salarios e inflación.

El sueldo docente, por debajo de los precios según el SUTE

Detrás del reclamo administrativo hay una realidad económica que golpea el bolsillo de miles de maestros y celadores en las escuelas mendocinas y del país. Los referentes sindicales insisten en que la velocidad con la que suben los precios terminó devorando el acuerdo que el gremio docente había aceptado a principios de año.

Al ser consultado sobre los motivos de este pedido de urgencia, Correa fue tajante respecto al desfase: "Ya en el primer cuatrimestre, sin mayo y sin junio, perdimos respecto a la inflación. Son las cosas que ponderamos a la hora del reclamo".

Presencia y reclamos en los actos públicos

La estrategia del sindicato para hacerse escuchar ya no se limita a las notas formales presentadas en la Subsecretaría de Trabajo. Ante lo que consideran falta de respuestas, los dirigentes empezaron a llevar el reclamo a los lugares donde se mueven los funcionarios provinciales.

Correa confirmó que la postura salarial quedó obsoleta y detalló cómo viene la ruta del reclamo en las calles: “Empezamos a notar que estábamos perdiendo y, desde ese momento, comenzamos a solicitarlo por escrito. Después fuimos a Junín, a la inauguración de una escuela, estuvimos en San Carlos la semana pasada y vamos a estar presentes en cada acto público si no nos convocan a discutir en paritarias, en el ámbito de la Subsecretaría de Trabajo”.

La palabra de Gustavo Correa tras el pedido del SUTE para adelantar paritarias El titular del SUTE aseguró que el acuerdo salarial del primer semestre quedó desactualizado por la inflación. Imagen ilustrativa.

Las clases tras las vacaciones de invierno

El clima de cara a la segunda mitad del año escolar empieza a complejizarse. Si bien el gremio descarta por ahora un paro total inmediato, las bases ya definieron un plan de lucha que "irá escalando en intensidad" si el Ejecutivo provincial estira los plazos.

“Las medidas de fuerza fueron votadas en el plenario y consisten en tener presencia en los actos públicos, realizar acciones en la calle y visibilizar el reclamo. Seguramente, todo lo relacionado con nuevas medidas o acciones comenzará a discutirse de cara al inicio del segundo semestre”, advirtió Correa.

Ante la consulta sobre si esta falta de diálogo puede empujar a las escuelas a un escenario de conflicto abierto tras el receso invernal, el secretario general del SUTE fue directo: "Claramente puede haber conflicto en el segundo semestre si no hay respuesta a lo que venimos planteando. Por supuesto, de eso no tengo dudas".