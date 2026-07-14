Cuándo comienzan a cobrar hasta $660.000 extra los docentes y celadores de Mendoza

¿Cuándo y cuánto cobran los celadores de ayuda útiles escolares?

Los celadores también cobrarán una suma extra a partir de este viernes.

Los celadores de las escuelas mendocinas también recibirán una ayuda extraordinaria de $300.000 netos por cargo distribuidos de la siguiente manera:

$140.000 el 17 de julio.

$90.000 el 11 de septiembre.

$70.000 junto con el sueldo de octubre.

Docentes y celadores: cuánto cobran en agosto

Tanto para docentes como para celadores el incremento salarial será del 11% a pagar de la siguiente manera:

7% en agosto.

4% en noviembre.

Por ende, los salarios docentes mínimos netos quedarán de la siguiente manera a partir del próximo mes:

Docentes con antigüedad de hasta 11 años $835.032 por cargo.

con antigüedad de hasta 11 años $835.032 por cargo. Docentes con antigüedad de 12 a 16 años $841.482 por cargo.

con antigüedad de 12 a 16 años $841.482 por cargo. Docentes con antigüedad de 17 a 23 años $847.782 por cargo.

con antigüedad de 17 a 23 años $847.782 por cargo. Docentes con antigüedad de 24 a 29 años $853.982 por cargo.

con antigüedad de 24 a 29 años $853.982 por cargo. Docentes con antigüedad de más de 30 años $878.982 por cargo.

A partir de noviembre los salarios docentes mínimos netos quedarán de la siguiente manera:

Docentes con antigüedad de hasta 11 años $866.300 por cargo.

con antigüedad de hasta 11 años $866.300 por cargo. Docentes con antigüedad de 12 a 16 años $872.500 por cargo.

con antigüedad de 12 a 16 años $872.500 por cargo. Docentes con antigüedad de 17 a 23 años $878.600 por cargo.

con antigüedad de 17 a 23 años $878.600 por cargo. Docentes con antigüedad de 24 a 29 años $884.600 por cargo.

con antigüedad de 24 a 29 años $884.600 por cargo. Docentes con antigüedad de más de 30 años $909.000 por cargo.

A estos montos podrán adicionarse, en los casos que corresponda, los incentivos previstos en la normativa vigente (ítems 1071, 1348, 1541, 1578 y 1595), respetando las condiciones del régimen del Salario Mínimo Garantizado.