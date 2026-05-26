El diputado nacional y ex ministro de Defensa de la Nación, Luis Petri, salió este martes a responderle públicamente al ex juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni luego de una dura columna publicada en la revista política y cultural La Tecl@ Eñe.
Petri cruzó al ex juez Zaffaroni tras una dura crítica al gobierno de Javier Milei
El ex ministro de Defensa Luis Petri le respondió al ex juez de la Corte luego de una nota en la que cuestionó al gobierno y apuntó contra su gestión
El cruce se produjo después de que Zaffaroni cuestionara al gobierno de Javier Milei y dedicara parte de su artículo a criticar el rol político y legislativo de Petri, especialmente en materia penal y de seguridad.
Qué dijo Zaffaroni sobre Petri
En la nota titulada “Normalización y anonadamiento”, Zaffaroni sostuvo que el gobierno realiza cambios a gran velocidad y cuestionó el impacto social y político de esas medidas.
Dentro de ese análisis, apuntó directamente contra Petri y aseguró que en su carrera legislativa promovió reformas que, según su visión, endurecieron el sistema penal con fines electorales. También ironizó sobre las apariciones públicas del ministro vestido con atuendo militar, diciendo que "le había tomado gusto a la ropa de fajina" y deslizó críticas sobre su posicionamiento político dentro del oficialismo.
Las declaraciones rápidamente generaron repercusiones en redes sociales y reavivaron una vieja discusión sobre las políticas de seguridad, las penas y el rol del Estado frente al delito.
La respuesta de Petri no se hizo esperar
Petri respondió desde su cuenta de X con un mensaje cargado de críticas personales y políticas contra el ex juez.
El ex ministro reflotó además la polémica de 2011 vinculada a departamentos de propiedad de Zaffaroni en los que funcionaban prostíbulos y cuestionó su mirada sobre el sistema penal.
En su respuesta, Petri defendió las leyes que impulsó como diputado nacional, entre ellas las vinculadas a restricciones para condenados y limitaciones al uso de celulares en cárceles. También aseguró que siempre legisló “defendiendo a las víctimas” y volvió a cuestionar las posturas que identifica con el garantismo penal.
El intercambio volvió a mostrar dos visiones enfrentadas sobre seguridad y justicia que desde hace años atraviesan el debate político argentino.