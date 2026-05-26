Petri cruzó al ex juez Zaffaroni tras una dura crítica al gobierno de Javier Milei

En la nota titulada “Normalización y anonadamiento”, Zaffaroni sostuvo que el gobierno realiza cambios a gran velocidad y cuestionó el impacto social y político de esas medidas.

Dentro de ese análisis, apuntó directamente contra Petri y aseguró que en su carrera legislativa promovió reformas que, según su visión, endurecieron el sistema penal con fines electorales. También ironizó sobre las apariciones públicas del ministro vestido con atuendo militar, diciendo que "le había tomado gusto a la ropa de fajina" y deslizó críticas sobre su posicionamiento político dentro del oficialismo.

Las declaraciones rápidamente generaron repercusiones en redes sociales y reavivaron una vieja discusión sobre las políticas de seguridad, las penas y el rol del Estado frente al delito.

La respuesta de Petri no se hizo esperar

Petri tuit

Petri respondió desde su cuenta de X con un mensaje cargado de críticas personales y políticas contra el ex juez.

El ex ministro reflotó además la polémica de 2011 vinculada a departamentos de propiedad de Zaffaroni en los que funcionaban prostíbulos y cuestionó su mirada sobre el sistema penal.

En su respuesta, Petri defendió las leyes que impulsó como diputado nacional, entre ellas las vinculadas a restricciones para condenados y limitaciones al uso de celulares en cárceles. También aseguró que siempre legisló “defendiendo a las víctimas” y volvió a cuestionar las posturas que identifica con el garantismo penal.

El intercambio volvió a mostrar dos visiones enfrentadas sobre seguridad y justicia que desde hace años atraviesan el debate político argentino.