El Senado aprobó por amplia mayoría el proyecto que busca poner a Mendoza en el mapa mundial del litio

Si pasa el filtro de la Cámara de Diputados, Don Luis obtendrá el avala legislativo para explorar 234.256 hectáreas.

La iniciativa debe ser aprobada por la Legislatura en cumplimiento de la Ley de Minería 7.722, luego de un proceso que incluyó evaluaciones técnicas, análisis ambientales, dictámenes de distintos organismos y dos audiencias públicas.

Aval del Senado para Don Luis

"Dimos media sanción a la ratificación de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto de exploración de litio Don Luis y Otro, ubicado en San Rafael y Malargüe sobre una superficie de más de 234.000 hectáreas", celebró la vicegobernadora y presidenta del Senado, Hebe Casado.

La funcionaria destacó que el debate fue "serio, con fundamentos técnicos, ambientales e institucionales claros, después de un proceso que incluyó evaluaciones de organismos provinciales y nacionales, visitas al área y audiencias públicas en ambos departamentos".

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Este proyecto, afirmó Casado, "amplía el horizonte de exploración minera en el sur mendocino y representa una nueva oportunidad para diversificar la matriz productiva de Mendoza, generar empleo, atraer inversiones y potenciar el desarrollo de proveedores locales".

Exploración de litio en Don Luis

El proyecto Don Luis apunta a explorar litio en un área de más de 234.000 hectáreas ubicada en la zona de Salinas del Diamante, entre San Rafael y Malargüe. Se trata de una etapa inicial de exploración minera que busca determinar el potencial real de minerales presentes en el subsuelo del Sur mendocino.

Según se informó oficialmente, los trabajos permitirán obtener datos técnicos sobre la calidad de las salmueras y las características geológicas de la zona, con el objetivo de evaluar si existen condiciones para avanzar hacia estudios más profundos y eventuales desarrollos futuros.

litio mineria Avanza en la Legislatura la ratificación de la DIA del proyecto minero Don Luis para la exploración de litio.

El litio es considerado uno de los minerales estratégicos a nivel mundial por su utilización en baterías para vehículos eléctricos, sistemas de almacenamiento de energía y dispositivos tecnológicos. Por eso, Mendoza busca reunir información ambiental y técnica que le permita definir el potencial de este recurso dentro de la provincia.

Desde el Gobierno provincial sostienen además que este tipo de iniciativas puede abrir oportunidades económicas para el Sur mendocino, tanto para profesionales y proveedores locales como para distintas actividades vinculadas a la minería.