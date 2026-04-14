El Gobierno envió a la Legislatura el proyecto clave para explorar litio en el Sur

Exploracion minera Litio Don Luis San Rafael.jpg El proyecto incluye a los departamentos de San Rafael y Malargüe.

La funcionaria destacó que el proceso contempló además una visita técnica al área del proyecto y dos audiencias públicas: una realizada el 25 de noviembre de 2024 en San Rafael y otra el 29 de noviembre de 2025 en Malargüe.

Exploración de litio y alcance del proyecto

El proyecto corresponde a la etapa de exploración de minerales de primera categoría, principalmente litio, y abarca una superficie de 234.256,5 hectáreas.

La documentación elevada a la Legislatura incluye todos los estudios técnicos y los dictámenes sectoriales, con la intervención de organismos provinciales, nacionales y municipales, como las comunas de San Rafael y Malargüe, la Dirección Nacional de Vialidad, el Departamento General de Irrigación, áreas de biodiversidad, patrimonio cultural y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.

La DIA del proyecto minero de litio

La Declaración de Impacto Ambiental, aprobada por la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental y la Dirección de Minería, concluyó que el proyecto cumple con los requisitos técnicos y legales para la etapa de exploración. Sin embargo, su aplicación efectiva requiere la ratificación legislativa.

litio don luis Entró a la Legislatura el proyecto de exploración minera de litio Don Luis.

Antes de su tratamiento, la Autoridad Ambiental Minera fijó una serie de exigencias que deberán cumplirse de manera obligatoria. Entre ellas, se destacan la actualización de la línea de base ambiental, planes de monitoreo de agua, aire, suelo, flora y fauna, la presentación de planes de contingencia, permisos sectoriales y la contratación de seguros ambientales.

También se establecieron medidas vinculadas con el control ambiental permanente, la gestión de residuos, la protección de la biodiversidad, el resguardo del recurso hídrico y la elaboración de una línea de base social indígena para evaluar posibles impactos.

El esquema de control prevé informes periódicos, inspecciones sin previo aviso y sanciones ante incumplimientos, además de la actualización ambiental del proyecto minero de exploración de litio cada dos años.