Tras la audiencia pública, el proyecto que busca litio en Mendoza está a un paso de arrancar

La convocatoria estuvo centrada en la expansión del área de trabajo del proyecto, que inicialmente abarcaba unas 10.000 hectáreas. Pero tras incorporar unas 24 propiedades en los últimos meses la superficie prácticamente se multiplicó por 10.

Litio (1).jpg El mundo gira alrededor del litio. Así se ve un yacimiento en plena obtención de sales para su concentración.

Una mayor superficie para explorar litio

“El proyecto extendió su área de exploración de litio y desde el Gobierno se decidió realizar una nueva audiencia para asegurar que toda la ciudadanía esté informada", señaló Leonardo Fernández, director de Gestión y Fiscalización Ambiental, además de exponer sobre los controles ambientales.

Luego fue turno de Florencia Trentacoste, de GT Ingeniería, consultora encargada de diseñar el Informe de Impacto Ambiental

Trentacoste describió las condiciones del entorno del yacimiento, y las tareas previstas en fase de exploración. Además, los impactos potenciales y las medidas de protección ambiental consideradas. También expuso el proponente del proyecto.

El Informe de Impacto Ambiental tiene dictamen de la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria de UNCuyo. Y dictámenes sectoriales de los municipios de San Rafael y Malargüe, puesto que se centra en la zona de Salinas del Diamante.

La evaluación de Impacto Ambiental, último paso

También emitieron sus análisis Dirección Nacional de Vialidad (DNV), Departamento General de Irrigación y el Iadiza-Conicet. Y se sumaron distintas áreas del Gobierno provincial: la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque, Áreas Protegidas y Patrimonio.

A diferencia de PSJ Cobre Mendocino, el primer proyecto que apunta a extraer litio de suelo mendocino no necesita pasar por la Legislatura. Así, el trayecto que resta para que obtenga luz verde y poder empezar a perforar será más corto.

Según explicaron desde la cartera de Energía y Minería, eso se debe a que la base del emprendimiento es la exploración de sales sin uso de sustancias que choquen con la normativa de la ley 7722 que regula la minería en la provincia.

litio.jpg Un 91% de los expositores se expresaron a favor de explorar sales de litio en Malargüe.

¿Cuál es el próximo paso? Luego de la audiencia, el proyecto de litio que promete poner a Mendoza en el mapa mundial ahora debe esperar que se cumpla un plazo: 5 días hábiles para incorporar observaciones.

Luego sólo quedará que Ambiente y Minería, en base a todo lo expuesto, emitan la EIA (Evaluación de Impacto Ambiental). Formalmente la última instancia para que El Jarillal y Ampere Lithium puedan empezar a perforar.

La audiencia pública, con mayoría de apoyo y algunas críticas

“Las sales de litio representan un insumo clave tanto para la salud como la transición hacia energías limpias. Y también para ampliar la matriz productiva de la provincia ”, señaló por su parte Jimena Ponce, subdirectora de Minería.

Asimismo, Ponce hizo hincapié en la participación ciudadana como contralor ambiental. Y el "potencial mapa geológico" de la provincia de Mendoza, y su derrame en la economía.

Lo dicho: de la lista de expositores que participaron de la audiencia pública, 9 de cada 10 estuvieron a favor del proyecto de litio, con algunas consideraciones.

Entre quienes avalaron la exploración de sales, se coincidió en la necesidad de diversificar la matriz productiva con una minería controlada, así como la oportunidad de generar empleo para técnicos y profesionales locales.

Por su parte, las objeciones y posturas más críticas también hubo confluencia: todas se enfocaron en la preocupación por los posibles impactos ambientales del proyecto en el sur mendocino.

Don Luis: en qué consiste explorar sales de litio

De acuerdo a quienes impulsan el proyecto de exploración, Don Luis busca recoger "información técnica precisa sobre el potencial de sales de litio y otros minerales estratégicos" en Salinas del Diamante, entre San Rafael y Malargüe.

Entre otros datos, implica conocer las características del subsuelo, la calidad de las salmueras: o sea, sales de litio disueltas en agua, que luego deben filtrarse o concentrarse. Información clave para delimitar su pureza, y por tanto, su rentabilidad.

El litio es considerado un recurso estratégico hoy por hoy en todo el mundo. Su destino: baterías para vehículos eléctricos, sistemas de almacenamiento de energía, y también telefonía móvil y diverso equipamiento tecnológico.