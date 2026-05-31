Lo que está ocurriendo va mucho más allá de una nueva batería. China busca redefinir la próxima etapa de la transición energética mundial utilizando materiales más abundantes, baratos y menos dependientes de cadenas de suministro vulnerables. Y si logra escalar la tecnología al ritmo que promete, el dominio global del litio podría dejar de ser absoluto mucho antes de lo que imaginaba la industria.
China acelera la producción masiva de baterías de sodio y desafía el dominio global del litio
La apuesta no es menor. Empresas chinas como CATL, el mayor fabricante de baterías para vehículos eléctricos del mundo, ya iniciaron la industrialización de baterías de sodio para autos eléctricos, almacenamiento energético y transporte comercial. La compañía confirmó que resolvió los principales obstáculos técnicos que frenaban la fabricación a gran escala y anunció el comienzo de la producción masiva durante 2026.
La gran diferencia está en las materias primas. A diferencia del litio, el sodio es extremadamente abundante y barato. Puede obtenerse incluso de la sal común o del agua marina, lo que reduce la dependencia de minerales estratégicos concentrados en pocos países. En un contexto donde los precios del litio se volvieron altamente volátiles y la competencia geopolítica por recursos críticos aumenta cada año, el sodio aparece como una alternativa más estable para la industria.
Las ventajas de las baterías de sodio
Además del costo, las nuevas baterías ofrecen ventajas técnicas importantes
- Los desarrollos chinos muestran que las celdas de sodio funcionan mejor en temperaturas extremas y presentan menores riesgos de incendio que algunas baterías tradicionales de litio.
- CATL asegura que sus nuevas baterías pueden conservar cerca del 90% de su capacidad incluso a temperaturas de -40°C, un rendimiento especialmente relevante para mercados fríos y transporte pesado.
- El avance ya salió de los laboratorios. En febrero de 2026, CHANGAN Automobile y CATL presentaron el primer vehículo eléctrico de producción masiva equipado con baterías de sodio, marcando un punto de inflexión para la industria automotriz.
- Paralelamente, China comenzó a firmar contratos gigantescos para sistemas de almacenamiento energético basados en esta tecnología, incluyendo acuerdos por decenas de gigavatios-hora.