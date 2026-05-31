China acelera la producción masiva de baterías de sodio y desafía el dominio global del litio

La apuesta no es menor. Empresas chinas como CATL, el mayor fabricante de baterías para vehículos eléctricos del mundo, ya iniciaron la industrialización de baterías de sodio para autos eléctricos, almacenamiento energético y transporte comercial. La compañía confirmó que resolvió los principales obstáculos técnicos que frenaban la fabricación a gran escala y anunció el comienzo de la producción masiva durante 2026.

La gran diferencia está en las materias primas. A diferencia del litio, el sodio es extremadamente abundante y barato. Puede obtenerse incluso de la sal común o del agua marina, lo que reduce la dependencia de minerales estratégicos concentrados en pocos países. En un contexto donde los precios del litio se volvieron altamente volátiles y la competencia geopolítica por recursos críticos aumenta cada año, el sodio aparece como una alternativa más estable para la industria.

Baterías de sodio (1)

Las ventajas de las baterías de sodio

Además del costo, las nuevas baterías ofrecen ventajas técnicas importantes