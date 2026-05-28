Con 271 metros y 65.000 toneladas: China podría tener listo ya el buque de apoyo naval más grande del mundo

El buque en cuestión todavía no tiene un nombre oficial asignado por la Marina del Ejército Popular de Liberación (PLAN). Sin embargo, ya es considerado una evolución de la actual clase Tipo 901, también conocida como clase Fuyu, aunque con dimensiones considerablemente mayores, al punto de convertirlo en una categoría propia dentro de la construcción naval china.

Este monumental buque de apoyo naval representa un nuevo salto para la industria marítima del país asiático. Su existencia subraya el avance tecnológico de China y deja en evidencia la magnitud de sus ambiciones navales. La imagen de una embarcación de semejante envergadura navegando en mares lejanos refuerza el compromiso del gigante asiático por consolidarse como una potencia marítima de alcance global.

Buque de China (2)

¿Cómo es este buque?

La aparición de esta embarcación en el escenario internacional podría modificar las dinámicas del poder naval en distintas regiones del mundo. Aunque su desplazamiento ya supera al de varios referentes estadounidenses, la comunidad internacional sigue de cerca cada paso de su desarrollo debido al impacto estratégico que podría tener sobre el equilibrio militar global.

En diversos reportes, el buque es mencionado como una construcción detectada en el astillero de Longxue, en Guangzhou, donde fue identificado mediante imágenes satelitales durante 2026.

La embarcación de China: