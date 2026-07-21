China presenta Kimi K3, el mayor modelo de inteligencia artificial de código abierto del mundo

Cómo se compara Kimi K3 con modelos de Estados Unidos

Moonshot reconoce que K3 aún está por detrás de los modelos propietarios más potentes, como Claude Fable 5 y GPT5.6 Sol, pero afirma que supera de forma consistente a otros modelos abiertos analizados.

En pruebas de Arena.AI, K3 obtuvo el primer puesto en seis de siete categorías:

Marca y marketing.

Diseño basado en referencias.

Datos y análisis.

Productos de consumo.

Simulaciones.

Herramientas de creación de contenidos.

Solo quedó en segundo lugar en la categoría de videojuegos, detrás de Fable 5.

La consultora Artificial Analysis ubicó a K3 en un nivel comparable a Claude Opus 4.8 y GPT5.5.

La consultora Artificial Analysis ubicó a K3 en un nivel comparable a Claude Opus 4.8 y GPT5.5, considerados los segundos modelos más fuertes de Anthropic y OpenAI.

Aunque no alcanza el rendimiento global de Fable 5 o GPT5.6 Sol, se posiciona como una alternativa competitiva dentro del segmento abierto.

Datos clave sobre costos y rendimiento del modelo

Moonshot destacó que la mejora de rendimiento viene acompañada de un precio más alto: 15 dólares por millón de tokens generados, lo que sitúa el costo medio por tarea en 0,95 dólares.

Comparación de precios:

Kimi K3: 0,95 dólares por tarea.

GPT5.6 Sol: 1,04 dólares.

Claude Opus 4.8: 1,80 dólares.

Aunque K3 es más caro que otros modelos chinos de pesos abiertos, sigue siendo más accesible que los modelos estadounidenses de última generación.

China acelera su estrategia tecnológica en inteligencia artificial

El lanzamiento de K3 se enmarca en la creciente competencia entre desarrolladores chinos como Moonshot, Zhipu, DeepSeek y Alibaba. Estas empresas apuestan por modelos abiertos, precios más bajos y despliegue rápido para reducir la distancia con Estados Unidos.

OpenAI advirtió formalmente a legisladores de Estados Unidos sobre presuntos intentos de replicar sus modelos avanzados, incluido ChatGPT, por parte de la startup china DeepSeek.

El anuncio llega apenas un mes después de la presentación del modelo GLM5.2 de Zhipu, lo que muestra el ritmo acelerado del ecosistema chino de inteligencia artificial.

A pesar de las restricciones de Washington a la exportación de chips avanzados y maquinaria para fabricarlos, analistas de Bank of America —citados por CNBC— señalan que K3 demuestra que las firmas chinas continúan avanzando en inteligencia artificial de alto rendimiento.

El respaldo político y estratégico de China

El lanzamiento coincidió con la Conferencia Mundial sobre Inteligencia Artificial en Shanghái, un evento estratégico para China. Allí, Xi Jinping defendió el código abierto como vía para que “todos los sectores y empresas puedan beneficiarse de la IA”.

El respaldo político refuerza la intención de China de liderar el desarrollo global de tecnología avanzada y consolidar su posición frente a Estados Unidos en la carrera por la inteligencia artificial.

Kimi K3 marca un nuevo hito para China en su estrategia de inteligencia artificial abierta. Con más parámetros, buen rendimiento y costos competitivos, el modelo refuerza la pugna tecnológica con Estados Unidos y muestra que el ecosistema chino avanza incluso bajo restricciones.