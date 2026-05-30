Con Daniel Scioli a la cabeza, el turismo definió la estrategia para la temporada de invierno 2026

Rutas y financiamiento de la temporada de invierno 2026

Uno de los ejes centrales fue el análisis de la conectividad aérea nacional, incluyendo el impacto operativo del cierre temporal del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, así como las proyecciones para la temporada invernal junto a Aerolíneas Argentinas y JetSMART.

La agenda también incluyó la presentación de nuevas líneas de financiamiento para el turismo impulsadas por Banco Nación, además de informes sobre estadísticas del sector, rutas de interés turístico y programas de promoción de destinos.

La provincia de Mendoza contó con dos bloques de presentación: “Senderos de Gran Recorrido de los Andes”, a cargo de Marcelo Reynoso, director de Desarrollo Turístico e Innovación del Emetur, y “Mendoza Oliva Bien”, iniciativa que promueve el oleoturismo en la provincia, presentada por Gabriela Testa. En este sentido, acompañaron, también, la asamblea Adriana Federici y Cecilia Fernández, de Asolmen (Asociación Olivícola de Mendoza).

Asimismo, se abordaron estadísticas turísticas nacionales, informes sobre rutas de interés turístico elaborados por Vialidad Nacional y temas vinculados a la conectividad aérea, como el cierre del Aeropuerto Internacional de Ezeiza. También, se anunciaron los “Mejores Pueblos Turísticos de Argentina 2026” y los candidatos al programa Best Tourism Villages de ONU Turismo.