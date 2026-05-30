Con la presencia del secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, representantes de las 24 jurisdicciones del país, aerolíneas y cámaras empresarias, Mendoza fue sede de una reunión clave para el futuro del turismo argentino.
Con Daniel Scioli a la cabeza, el turismo definió la estrategia para la temporada de invierno 2026
Funcionarios de todo el país, empresarios del sector y representantes de aerolíneas analizaron la conectividad aérea, el financiamiento para fortalecer el turismo
Durante la 176° Asamblea Ordinaria del Consejo Federal de Turismo (CFT), realizada en el Centro de Congresos y Exposiciones Emilio Civit, los principales referentes del sector analizaron temas estratégicos como la conectividad aérea, la próxima temporada de invierno, el financiamiento para la actividad y las políticas destinadas a fortalecer el desarrollo turístico en todo el país.
Rutas y financiamiento de la temporada de invierno 2026
Uno de los ejes centrales fue el análisis de la conectividad aérea nacional, incluyendo el impacto operativo del cierre temporal del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, así como las proyecciones para la temporada invernal junto a Aerolíneas Argentinas y JetSMART.
La agenda también incluyó la presentación de nuevas líneas de financiamiento para el turismo impulsadas por Banco Nación, además de informes sobre estadísticas del sector, rutas de interés turístico y programas de promoción de destinos.
La provincia de Mendoza contó con dos bloques de presentación: “Senderos de Gran Recorrido de los Andes”, a cargo de Marcelo Reynoso, director de Desarrollo Turístico e Innovación del Emetur, y “Mendoza Oliva Bien”, iniciativa que promueve el oleoturismo en la provincia, presentada por Gabriela Testa. En este sentido, acompañaron, también, la asamblea Adriana Federici y Cecilia Fernández, de Asolmen (Asociación Olivícola de Mendoza).
Asimismo, se abordaron estadísticas turísticas nacionales, informes sobre rutas de interés turístico elaborados por Vialidad Nacional y temas vinculados a la conectividad aérea, como el cierre del Aeropuerto Internacional de Ezeiza. También, se anunciaron los “Mejores Pueblos Turísticos de Argentina 2026” y los candidatos al programa Best Tourism Villages de ONU Turismo.