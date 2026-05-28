Con la temporada de invierno cada vez más cerca, el Gobierno Nacional confirmó el calendario oficial de las vacaciones de invierno 2026 en todo el país y se espera gran movimiento respecto al turismo. Como pasa todos los años, el receso escolar estará dividido en distintas fechas según cada provincia, una estrategia pensada para repartir el movimiento turístico durante julio y evitar la s aturación en los principales destinos de nieve, como las ofertas de vacaciones de invierno.
Vacaciones de invierno: cuándo serán y cómo se moverá el turismo de nieve
Las vacaciones de invierno 2026 ya tienen fecha confirmada en todo el país. El receso escolar se dividirá en tres etapas durante julio y volverá a marcar el movimiento turístico en los principales destinos de nieve de Argentina.
Para quienes ya están organizando una escapada a la montaña, el dato no es menor: las fechas del receso suelen marcar el ritmo de ocupación en centros de esquí como Cerro Catedral, Chapelco, Las Leñas o La Hoya.
El esquema de vacaciones 2026 estará dividido en tres grandes grupos. Algunas provincias arrancarán el descanso apenas comenzado julio, mientras que otras recién lo harán hacia fin de mes. Además, en ciertos casos las vacaciones coincidirán con el feriado por el Día de la Independencia, algo que modificará el calendario habitual de jornadas no lectivas.
Las provincias que tendrán vacaciones del 6 al 17 de julio serán Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Mendoza, San Juan, San Luis y Santa Fe. En este grupo aparece una particularidad importante: el receso coincidirá con el fin de semana largo del 9 de julio, por lo que los estudiantes no tendrán un feriado extra fuera de las vacaciones. La medida forma parte del esquema pensado para incentivar el turismo interno en plena temporada alta de nieve.
El segundo bloque tendrá vacaciones entre el 13 y el 24 de julio. Ahí aparecen Catamarca, Chubut, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán. En estas provincias, el feriado del Día de la Independencia quedará antes del inicio del receso, permitiendo mantener intacto el calendario escolar y sumar igualmente una jornada no lectiva previa a las vacaciones.
Por último, Buenos Aires, CABA, Chaco y Santiago del Estero tendrán su descanso del 20 al 31 de julio. Se trata de uno de los períodos más fuertes para el turismo invernal, ya que concentra gran parte del movimiento de familias que viajan a la Patagonia y a la Cordillera durante la temporada alta.
Con las fechas ya definidas, muchos centros de esquí empiezan a prepararse para uno de los momentos más intensos del invierno. Las vacaciones escalonadas permiten distribuir mejor la llegada de turistas a los destinos de nieve, algo clave tanto para la ocupación hotelera como para la operación en pistas y medios de elevación.
Calendario de vacaciones de invierno 2026 por provincia
- Buenos Aires y CABA: del 20 al 31 de julio.
- Catamarca: del 13 al 24 de julio.
- Chaco: del 20 al 31 de julio.
- Chubut: del 13 al 24 de julio.
- Córdoba: del 6 al 17 de julio.
- Corrientes: del 6 al 17 de julio.
- Entre Ríos: del 6 al 17 de julio.
- Formosa: del 13 al 24 de julio.
- Jujuy: del 13 al 24 de julio.
- La Pampa: del 13 al 24 de julio.
- La Rioja: del 13 al 24 de julio.
- Mendoza: del 6 al 17 de julio.
- Misiones: del 13 al 24 de julio.
- Neuquén: del 13 al 24 de julio.
- Río Negro: del 13 al 24 de julio.
- Salta: del 13 al 24 de julio.
- San Juan: del 6 al 17 de julio.
- San Luis: del 6 al 17 de julio.
- Santa Cruz: del 13 al 24 de julio.
- Santa Fe: del 6 al 17 de julio.
- Santiago del Estero: del 20 al 31 de julio.
- Tierra del Fuego: del 13 al 24 de julio.
- Tucumán: del 13 al 24 de julio.