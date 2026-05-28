Vacaciones de invierno: cuándo serán y cómo se moverá el turismo de nieve

Las provincias que tendrán vacaciones del 6 al 17 de julio serán Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Mendoza, San Juan, San Luis y Santa Fe. En este grupo aparece una particularidad importante: el receso coincidirá con el fin de semana largo del 9 de julio, por lo que los estudiantes no tendrán un feriado extra fuera de las vacaciones. La medida forma parte del esquema pensado para incentivar el turismo interno en plena temporada alta de nieve.

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El segundo bloque tendrá vacaciones entre el 13 y el 24 de julio. Ahí aparecen Catamarca, Chubut, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán. En estas provincias, el feriado del Día de la Independencia quedará antes del inicio del receso, permitiendo mantener intacto el calendario escolar y sumar igualmente una jornada no lectiva previa a las vacaciones.

Por último, Buenos Aires, CABA, Chaco y Santiago del Estero tendrán su descanso del 20 al 31 de julio. Se trata de uno de los períodos más fuertes para el turismo invernal, ya que concentra gran parte del movimiento de familias que viajan a la Patagonia y a la Cordillera durante la temporada alta.

Con las fechas ya definidas, muchos centros de esquí empiezan a prepararse para uno de los momentos más intensos del invierno. Las vacaciones escalonadas permiten distribuir mejor la llegada de turistas a los destinos de nieve, algo clave tanto para la ocupación hotelera como para la operación en pistas y medios de elevación.

Calendario de vacaciones de invierno 2026 por provincia