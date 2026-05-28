Cuánto cuesta esquiar en Argentina: Precios para las vacaciones de invierno

El valor representa una suba del 39% respecto a los últimos inviernos, cuando el precio se había mantenido congelado. En Bariloche además esperan una fuerte llegada de turistas brasileños, impulsados otra vez por los vuelos directos hacia la ciudad. Desde el sector destacan también las inversiones en accesos, servicios y medios para afrontar una temporada que podría tener mucha demanda.

En La Hoya, el pase diario tendrá un valor de $100.000. El centro chubutense sigue destacándose por una de las mejores calidades de nieve del país gracias a la orientación natural de la montaña.

Por su parte, Cerro Bayo tendrá tarifas diferenciadas según la época del invierno. Los pases diarios para adultos arrancarán en $111.400 en temporada baja y llegarán a $136.500 en temporada alta. Además, este año incorporará una nueva aerosilla cuádruple que reemplazará la histórica telesilla doble del Bosque, mejorando la capacidad de transporte y reduciendo los tiempos de espera.

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Otra de las alternativas más accesibles volverá a ser Batea Mahuida. El parque de nieve administrado por la comunidad Mapuche Puel planea abrir el 1° de julio y tendrá pases diarios de $50.000 en temporada baja y $60.000 en alta.

En tanto, Caviahue Ski Resort ya lanzó paquetes que incluyen pase más alquiler de equipos desde $127.000. También ofrece pases de cuatro días con valores que van desde $400.000 hasta $444.000, según la temporada.

Otro de los centros que ya definió sus precios es Cerro Perito Moreno, donde los pases diarios oscilarán entre $65.100 y $84.000 dependiendo de la fecha elegida. El complejo prevé abrir el 27 de junio y no descarta ajustes antes del inicio de la temporada.

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Mientras tanto, Cerro Chapelco todavía no publicó sus tarifas, aunque sí confirmó una de las obras más importantes de los últimos años: un nuevo teleférico tipo telecabina que triplicará la capacidad de subida y reducirá considerablemente las filas en sectores clave del cerro.

Más allá del valor del pase, el presupuesto para esquiar sigue creciendo cuando se suman alquileres, clases y alojamiento. En Cerro Castor, por ejemplo, los pases diarios parten desde $105.000 en preventa para julio. Pero el alquiler de equipos básicos ronda los $88.500, por lo que una jornada completa en la montaña supera fácilmente los $190.000 por persona.

Por eso, muchos centros están apostando fuerte a las cuotas sin interés, descuentos con bancos y promociones de compra anticipada para sostener las reservas en un contexto económico todavía complicado para el turismo interno.

Este invierno también estará marcado por nuevas estrategias comerciales. Frente a un público más cuidadoso con el gasto, varios centros empezaron a ofrecer pases flexibles, opciones de medio día y formatos de varias jornadas para adaptarse a distintos bolsillos.

A eso se suma otro factor que genera cierta incertidumbre: el Mundial de Fútbol, que se jugará entre el 11 de junio y el 19 de julio. En el sector reconocen que muchos turistas locales todavía están demorando las reservas para esperar cómo avanza la Selección Argentina o definir sus vacaciones más sobre la fecha.

Sin embargo, el mercado brasileño vuelve a aparecer como uno de los grandes motores de la temporada y ayuda a sostener el optimismo en los principales destinos de nieve del país.

Con buenas nevadas anticipadas, nuevas inversiones y más opciones de financiación, la temporada 2026 empieza a tomar temperatura en la montaña.