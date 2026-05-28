Alerta por nieve en Santa Cruz: el invierno ya se hace sentir en el sur

En las zonas más bajas, las precipitaciones podrían presentarse como lluvia o aguanieve, mientras que en alta montaña el escenario será completamente invernal, con baja visibilidad, caminos resbaladizos y posibles complicaciones en rutas y accesos.

Este tipo de nevadas empiezan a marcar el ritmo de la temporada en la Patagonia. En la cordillera santacruceña, las primeras acumulaciones importantes no solo transforman el paisaje, sino que también obligan a tomar precauciones extra para viajar o realizar actividades al aire libre.

Desde las autoridades recomendaron evitar circular si no es necesario y, en caso de tener que hacerlo, utilizar cadenas o neumáticos adecuados para nieve y hielo. También sugirieron mantener los hogares calefaccionados de manera segura y contar con provisiones básicas ante posibles inconvenientes.

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Entre las principales recomendaciones del SMN aparecen:

Evitar actividades al aire libre durante las nevadas.

Circular únicamente con vehículos preparados para nieve y hielo.

Retirar periódicamente la nieve acumulada en techos y accesos.

Mantener ventilados los ambientes para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono.

Seguir la información oficial y el estado de rutas.

Dentro del Sistema de Alerta Temprana del SMN, el nivel amarillo indica fenómenos meteorológicos con capacidad de generar inconvenientes o interrupciones momentáneas en las actividades cotidianas. Es una advertencia que requiere atención, especialmente en zonas donde las condiciones climáticas pueden cambiar rápidamente.

Mientras Santa Cruz se lleva toda la atención por la nieve, gran parte del resto del país continúa bajo alerta verde, sin fenómenos de riesgo. Sin embargo, el SMN también mantiene advertencias por niebla en provincias del Litoral y Buenos Aires, además de alertas por vientos fuertes en sectores de La Pampa.

Más al norte, en la cordillera rionegrina, se anticipa una semana marcada por el frío en Bariloche y alrededores. Entre miércoles y jueves podría ingresar una masa de aire polar más intensa, acompañada por viento, aumento de nubosidad y probabilidad de nevadas en zonas altas.

Aunque todavía no se emitieron alertas específicas para la ciudad, las bajas temperaturas y las heladas podrían complicar la circulación en rutas y calles con sombra, algo habitual durante el invierno patagónico. La temporada recién empieza, pero la nieve ya comenzó a decir presente en las montañas del sur argentino.