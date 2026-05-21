Apuñalado en la universidad: un trabajador no docente y un estudiante se pelearon de la peor manera

En medio del altercado, el trabajador de la Universidad extrajo un arma blanca y arremetió ferozmente contra el joven.

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Apuñalado en Santa Cruz: momentos de tensión y desesperación

La agresión provocó corridas y pánico entre los alumnos y docentes que se encontraban en el lugar a esa hora. Fueron los propios testigos quienes alertaron de inmediato a las autoridades de seguridad y a los servicios de emergencia.

"Fue todo muy rápido, empezamos a escuchar gritos y de repente vimos al chico ensangrentado en el piso", relató consternado un estudiante que presenció las secuelas del ataque con el apuñalado.

La víctima recibió asistencia médica inmediata en el lugar y luego fue trasladada de urgencia a un hospital cercano en una ambulancia de alta complejidad.

Los partes médicos preliminares indican que el joven ingresó con heridas cortantes graves en la zona del torso, comprometiendo órganos vitales, por lo que su pronóstico es reservado y permanece bajo cuidados intensivos.

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El agresor fue detenido en Santa Cruz

Efectivos policiales montaron un rápido operativo en el campus de la universidad y lograron aprehender al empleado no docente, quien no ofreció resistencia al momento de ser capturado. La policía también secuestró el arma que habría sido utilizada en el ataque para ser sometida a las pericias correspondientes.

La Fiscalía de Santa Cruz de turno ya tomó intervención en el caso. Hasta el momento, las causas detrás de la violenta discusión que originó la agresión del joven apuñalado son materia de investigación, y se están tomando declaraciones a los testigos clave para determinar si existía un conflicto previo entre el atacante y el alumno.

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Por su parte, las autoridades universitarias emitieron un comunicado expresando su profundo repudio ante el hecho, poniéndose a disposición de la Justicia y de la familia de la víctima, mientras se evalúan las medidas administrativas y disciplinarias correspondientes para el trabajador involucrado.

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