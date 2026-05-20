Feroz pelea entre hermanos: uno apuñaló en la cabeza y la cara al otro.

Un episodio de extrema violencia familiar alteró la calma de barrio Coronel Dorrego, cuando una pelea entre hermanos derivó en una agresión con arma blanca y dejó como saldo a un hombre herido en el rostro y la cabeza.

El hecho ocurrió en inmediaciones de Mitre al 7800, en el sector norte de la provincia de Santa Fe. Todo comenzó cerca de las 11.47, cuando un llamado a la Central de Emergencias alertó sobre una violenta gresca entre dos hermanos.

Según trascendió de fuentes policiales de la Unidad Regional I,el denunciante manifestó que ambos involucrados se estaban agrediendo físicamente a golpes de puño y que además portaban armas blancas, motivo por el cual se solicitó el envío urgente de un móvil policial al lugar.

Poco después, mientras los uniformados se dirigían a la escena, ingresó una nueva comunicación vinculada a un hecho de “herido de arma blanca”, lo que elevó la preocupación de los operadores.

Al arribar a Mitre al 7800, efectivos del móvil policial constataron la veracidad de la denuncia y hallaron a uno de los protagonistas con lesiones cortantes en el rostro y la cabeza.

Ante la gravedad de las heridas, los agentes solicitaron de inmediato la presencia de una unidad sanitaria para asistir al lesionado.

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La víctima fue trasladada posteriormente al Hospital Itarraspe, donde recibió atención médica. Fuentes consultadas indicaron que el hombre se encuentra fuera de peligro, aunque permanecía bajo observación.

En tanto, personal policial trabajó en el lugar para esclarecer las circunstancias que rodearon el enfrentamiento y determinar cómo se desencadenó la disputa familiar que terminó en violencia.

La investigación quedó a cargo de la dependencia correspondiente de la Unidad Regional I.

Fuente: elliteral.com