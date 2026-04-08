Un hombre fue apuñalado este miércoles en Guaymallén en un confuso episodio. Las primeras informaciones indicaron que la víctima en realidad llegó hasta una casa de la calle Mansilla e intentó agredir a una mujer, de la cual es ex pareja.
Agresión
Un hombre fue apuñalado 5 veces en Guaymallén y quedó internado en el Hospital Central
Aparentemente, la víctima habría intentado agredir a su ex pareja de quien tenía una orden de alejamiento
Cuando el hombre intentó agredir a la mujer, el novio actual salió de la vivienda, forcejearon y logró desarmar al agresor. Le asestó 5 puntazos, uno de ellos en el muslo derecho que comprometió una vena y provocó una hemorragia que lo dejó tirado en la vereda.
Fue trasladado al Hospital Central, donde quedó internado bajo custodia policial. La víctima tenía una restricción de acercamiento con respecto a la mujer.
Personal de Científica realizó pericias en el lugar. Además, la mujer y su actual pareja fueron trasladados a la Comisaría 25, Francisco de la reta y Viamonte, para declarar.