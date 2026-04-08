Un hombre fue apuñalado 5 veces en Guaymallén y quedó internado en el Hospital Central

Cuando el hombre intentó agredir a la mujer, el novio actual salió de la vivienda, forcejearon y logró desarmar al agresor. Le asestó 5 puntazos, uno de ellos en el muslo derecho que comprometió una vena y provocó una hemorragia que lo dejó tirado en la vereda.

hospital central

Fue trasladado al Hospital Central, donde quedó internado bajo custodia policial. La víctima tenía una restricción de acercamiento con respecto a la mujer.