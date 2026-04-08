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Agresión

Un hombre fue apuñalado 5 veces en Guaymallén y quedó internado en el Hospital Central

Aparentemente, la víctima habría intentado agredir a su ex pareja de quien tenía una orden de alejamiento

Pablo Abihaggle
Por Pablo Abihaggle [email protected]
La víctima y su agresor quedaron detenidos por un confuso episodio.

La víctima y su agresor quedaron detenidos por un confuso episodio.

Foto: Cristián Lozano / Diario UNO

Un hombre fue apuñalado este miércoles en Guaymallén en un confuso episodio. Las primeras informaciones indicaron que la víctima en realidad llegó hasta una casa de la calle Mansilla e intentó agredir a una mujer, de la cual es ex pareja.

Cuando el hombre intentó agredir a la mujer, el novio actual salió de la vivienda, forcejearon y logró desarmar al agresor. Le asestó 5 puntazos, uno de ellos en el muslo derecho que comprometió una vena y provocó una hemorragia que lo dejó tirado en la vereda.

hospital central

Fue trasladado al Hospital Central, donde quedó internado bajo custodia policial. La víctima tenía una restricción de acercamiento con respecto a la mujer.

Personal de Científica realizó pericias en el lugar. Además, la mujer y su actual pareja fueron trasladados a la Comisaría 25, Francisco de la reta y Viamonte, para declarar.

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