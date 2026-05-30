La Policía Rural rescató más de 70 animales en un criadero clandestino de Luján de Cuyo

policia rural lujan animales Foto: Ministerio de Seguridad

Las características geográficas del predio complicaron inicialmente las tareas de las fuerzas de seguridad. El terreno cuenta con una extensión de más de 130 hectáreas y presenta sectores de difícil acceso debido a la presencia combinada de dunas, maleza, escombros y gran cantidad de desperdicios.

El destino de los animales y el Plan Estratégico contra el Abigeato

A pesar de los obstáculos del suelo, los efectivos policiales lograron capturar y trasladar con éxito a un total de 69 porcinos y cuatro ovinos. Los animales recuperados fueron derivados inmediatamente a espacios habilitados para su resguardo, donde quedaron a disposición de la Justicia y de la Dirección Provincial de Ganadería.

policia rural lujan Foto: Ministerio de Seguridad

Como resultado directo del allanamiento y las faltas constatadas en el criadero ilegal, dos personas fueron aprehendidas y puestas a disposición de las autoridades judiciales correspondientes. El operativo se enmarca dentro del Plan Estratégico contra el Abigeato que la Policía Rural sostiene en la provincia para combatir delitos rurales y riesgos sanitarios.