La Policía Rural realizó un amplio operativo en un predio del departamento de Luján de Cuyo y rescató a más de 70 animales que eran criados de forma totalmente irregular. El espacio no cumplía con ninguna de las normas sanitarias, de seguridad ni de higiene establecidas por la ley.
La Policía Rural rescató más de 70 animales en un criadero clandestino de Luján de Cuyo
El operativo se efectuó en un predio de la Ruta 84 donde cerdos, ovejas y cabras eran alimentados entre residuos sin condiciones de higiene
El procedimiento se desarrolló sobre la Ruta 84, específicamente en la zona conocida como Puesto Bechara. La intervención estuvo a cargo de los efectivos de la Delegación Centro de la Policía Rural, quienes contaron con el apoyo estratégico de la Delegación Este, personal montado, motos policiales y diversos organismos de control tanto provinciales como municipales.
Durante la inspección en el terreno, las autoridades constataron de primera mano la existencia de un criadero clandestino de porcinos, ovinos y caprinos. En el lugar, se verificó que los animales se alimentaban directamente entre basura y residuos acumulados, labrándose infracciones por maltrato animal, contaminación ambiental y violación de normas sanitarias.
Las características geográficas del predio complicaron inicialmente las tareas de las fuerzas de seguridad. El terreno cuenta con una extensión de más de 130 hectáreas y presenta sectores de difícil acceso debido a la presencia combinada de dunas, maleza, escombros y gran cantidad de desperdicios.
El destino de los animales y el Plan Estratégico contra el Abigeato
A pesar de los obstáculos del suelo, los efectivos policiales lograron capturar y trasladar con éxito a un total de 69 porcinos y cuatro ovinos. Los animales recuperados fueron derivados inmediatamente a espacios habilitados para su resguardo, donde quedaron a disposición de la Justicia y de la Dirección Provincial de Ganadería.
Como resultado directo del allanamiento y las faltas constatadas en el criadero ilegal, dos personas fueron aprehendidas y puestas a disposición de las autoridades judiciales correspondientes. El operativo se enmarca dentro del Plan Estratégico contra el Abigeato que la Policía Rural sostiene en la provincia para combatir delitos rurales y riesgos sanitarios.