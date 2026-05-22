La Policía Rural de Mendoza volvió a dar un golpe contra el abigeato en el Sur provincial. Efectivos realizaban controles preventivos sobre calle El Fortín, en Malargüe, cuando interceptaron un camión Volkswagen 17-310 que transportaba 11 caballos de distintos sexos y pelajes.
La Policía Rural recuperó 11 caballos y detuvo a un hombre por un presunto caso de abigeato en el Sur
Un camión detenido en un control de rutina transportaba 11 equinos que carecían de documentación obligatoria y de marcas identificatorias
La inspección del vehículo reveló dos irregularidades que no dejaron margen para la duda: los animales carecían de marca a fuego identificatoria y el conductor no contaba con la documentación obligatoria para el traslado de equinos.
Ante ese cuadro, el procedimiento siguió su curso. Por disposición de la ayudante fiscal de turno, los 11 caballos fueron trasladados al corral municipal para su resguardo, el camión quedó retenido a disposición de la Justicia y el conductor fue aprehendido. La causa continúa bajo investigación judicial.
Un delito que no para en Mendoza
El operativo en Malargüe no es un hecho aislado sino la expresión más reciente de un problema que la Policía Rural de Mendoza viene combatiendo de manera sostenida hace más de un año.
Desde mayo de 2025, el Ministerio de Seguridad provincial implementó el Plan Estratégico contra el Abigeato, un esquema integral que busca prevenir y combatir el robo de ganado, la faena clandestina y la comercialización de carne sin respaldo sanitario ni documentación legal, mediante operativos de la Policía Rural, controles en rutas y comercios, y el trabajo conjunto con organismos provinciales y municipales.
Los resultados del plan son contundentes. La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, destacó que con este plan se incautaron más de 15 toneladas de carne provenientes de faena clandestina durante 2025 y más de 3 toneladas en lo que va de 2026.
El Sur mendocino, y Malargüe en particular, es una de las zonas de mayor actividad en este tipo de delitos. La zona rural extensa, la baja densidad poblacional y las rutas que conectan con otras provincias la convierten en un corredor atractivo para quienes trasladan animales robados sin documentación.
En marzo de este año, en las inmediaciones del Fortín Malargüe Oeste, efectivos de Cuerpos Especiales ya habían desbaratado otro posible caso de abigeato al detener una camioneta que transportaba un animal vacuno y 10 caprinos sin respaldo documental.
El negocio oscuro detrás del robo de caballos
El abigeato de equinos tiene una lógica económica que los investigadores conocen bien. El jefe de la Policía Rural, Adrián Ríos, advirtió que la faena clandestina de caballos es un negocio oscuro que ha crecido en la provincia: la carne de equino sin trazabilidad, a menudo molida, se vende haciéndola pasar por carne vacuna.
Ese circuito ilícito arranca precisamente con el robo de animales en campo abierto, continúa con el traslado clandestino -muchas veces en camiones sin documentación, como el interceptado esta semana en Malargüe- y termina en mataderos ilegales donde los animales son faenados sin ningún control sanitario.
El procedimiento del jueves pasado de la Policía Rural en calle El Fortín demuestra que los controles preventivos en ruta siguen siendo una herramienta clave para frenar este circuito antes de que llegue a su etapa final.