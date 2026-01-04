La Policía decomisó 17 toneladas de carne en mal estado durante el 2025

policia caballo carne secuestrada

La carne secuestrada era de caballo

El informe arrojó que se trataba de carne de caballo, que era comercializada de manera irregular para consumo humano y la intervención se encuadra en infracciones a la Ley Nacional 22421 -Ley de Conservación de la Fauna Silvestre- y a la Ley 14346 de Maltrato Animal.

El procedimiento se desarrolló de manera conjunta con personal de Bromatología de Las Heras y culminó con el decomiso total de 860 kilos de productos alimenticios, entre los que se encontraban carnes, hamburguesas, pollos, viandas y otros elaborados.

Posteriormente, como sucede en estos casos, la mercadería fue trasladada a la Planta de Tratamiento de Residuos ubicada sobre Ruta Nacional 40, en la zona de El Borbollón, donde se realizó su desnaturalización final.

Pero estas 17 toneladas no solo provienen de carne de caballo, sino también de vacas faenadas de forma clandestina. Uno de estos casos lo celebró la ministra de Seguridad, Mercedes Rus, en sus redes sociales poco antes de la Navidad.

carne mal estado Parte de la carne en mal estado.

Allí aseguró: "En el Valle de Uco sigue avanzando el Plan Estratégico contra el Abigeato. En San Carlos y Tunuyán, a partir de una investigación coordinada, se realizaron allanamientos que permitieron el secuestro de 9 vacunos y casi tres toneladas de carne vacuna producto de faena clandestina".

"Este resultado es fruto del trabajo articulado entre Policía Rural, Investigaciones, Ganadería, Bromatología y la Justicia. Combatir el delito rural es proteger al productor, garantizar la trazabilidad de los alimentos y cuidar la salud pública", completó.

En el Sur Provincial decomisaron más de una tonelada en un mes

Desde mediados de noviembre, la Policía Rural realizaron una serie de operativos que culminaron con más de 1.200 kilos de mercadería cárnica secuestrada, gran parte de ella considerada no apta para el consumo humano.

Según informaron desde Diario San Rafael, en el Sur hubo 2 allanamientos en carnicerías, uno que terminó con el secuestro de 400 kilos y otro de 85 kilos.

Por otra parte, en General Alvear, ocurrieron 3: uno de 400 kilos, otro de 200 y un tercero de 150 kilos.

En total, los decomisos desde mediados de noviembre alcanzan los 1.235 kilos de mercadería.

El cementerio de animales faenados y 4 hombres detenidos

En Las Heras ocurrió un megaoperativo con 16 allanamientos, donde los policías encontraron un "cementerio de animales" que fueron faenados con el objetivo de vender su carne ilegalmente en carnicerías.

Los allanamientos se realizaron durante el jueves en diferentes zonas del piedemonte, coordinado con la Justicia, la Municipalidad de Las Heras y también la Dirección de fauna de la provincia. Uno de los hallazgos más llamativos fue un gran predio cubierto de huesos de animales.

La Policía, además, secuestró armas de fuego largas y silenciadores. Además de restos de pumas, guanacos y otros animales. En el lugar detuvieron a un hombre por tenencia ilegal de arma de fuego de guerra.

allanamientos faena abigeato las heras piedemonte animales 4 Hay 4 personas detenidas tras los 16 allanamientos por abigeato, caza de animales, faena y venta ilegal de carne. Foto: Ministerio de Seguridad

Los otros 3 detenidos quedaron vinculados por el delito de comercialización de sustancias peligrosas para la salud de las personas, por la venta de carne que no es de vaca y que no está en condiciones adecuadas para el consumo. Estas personas enfrentan una pena de hasta 10 años.

El fiscal Gabriel Blanco, quien lleva adelante la investigación, expresó que "en zonas del piedemonte se realiza de manera sistemática la caza de fauna protegida, como es el caso del guanaco, el cual es patrimonio de la provincia y está amparado y protegido por la normativa de Mendoza".

Además, en los allanamientos también recuperaron 20 aves Siete Cuchillos, los cuales se comercializan en el mercado ilegal entre $40.000 hasta $1.000.000 incluso algunos se conocieron casos de personas que cambiaron uno de estos pájaros por un Fiat 600.