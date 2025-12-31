Un helicóptero se sumó a la búsqueda de la mujer que cayó al Zanjón de los Ciruelos tras las lluvias

La mujer desapareció el martes tras las fuertes lluvias

Para cubrir el área de rastrillaje, personal de Bomberos recorre a pie las zonas de difícil acceso.

Por aire, la Policía patrulla con el helicóptero Halcón 1 y drones que permiten obtener imágenes de alta precisión, como muestra el video.

busqueda de mujer situacion de calle zanjon de los ciruelos desaparecida Una toma aérea de la búsqueda de Rita.

A pesar del despliegue de estos recursos técnicos y humanos, hasta el momento las autoridades comunicaron que no han podido hallar a la mujer y que trabajarán durante todo el día para poder encontrarla. El accidente ocurrió durante las intensas lluvias que cayeron este martes en el oeste mendocino.