La búsqueda de Rita, una mujer de 50 años en situación de calle que fue arrastrada por la crecida del Zanjón de los Ciruelos, sumó este miércoles a la mañana a un helicóptero de la Policía. La situación de extrema emergencia -lleva 24 horas desaparecida- es comandada por la Delegación I del Cuartel Central de Bomberos.
Un helicóptero se sumó a la búsqueda de la mujer que cayó al Zanjón de los Ciruelos tras las lluvias
El Halcón 1, drones y bomberos rastrillan el Zanjón de los Ciruelos, donde la mujer de 50 años desapareció hace 24 horas por las lluvias torrenciales del martes
El área de búsqueda es intensa y el terreno es complicado, por lo que las autoridades confían en que buscar por aire también ayudará a encontrarla.
Los rastrillajes comienzan en el Zanjón de los Ciruelos, específicamente en la intersección de calles Ingeniero Cipolletti y Bolivia (Las Heras), y se extienden por el cauce hasta Lavalle.
La mujer desapareció el martes tras las fuertes lluvias
Para cubrir el área de rastrillaje, personal de Bomberos recorre a pie las zonas de difícil acceso.
Por aire, la Policía patrulla con el helicóptero Halcón 1 y drones que permiten obtener imágenes de alta precisión, como muestra el video.
A pesar del despliegue de estos recursos técnicos y humanos, hasta el momento las autoridades comunicaron que no han podido hallar a la mujer y que trabajarán durante todo el día para poder encontrarla. El accidente ocurrió durante las intensas lluvias que cayeron este martes en el oeste mendocino.