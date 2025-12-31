Inicio Sociedad helicóptero
Situación de emergencia

Un helicóptero se sumó a la búsqueda de la mujer que cayó al Zanjón de los Ciruelos tras las lluvias

El Halcón 1, drones y bomberos rastrillan el Zanjón de los Ciruelos, donde la mujer de 50 años desapareció hace 24 horas por las lluvias torrenciales del martes

Pablo Abihaggle
Por Pablo Abihaggle [email protected]
Así buscan a Rita, la mujer en situación de calle que fue arrastrada por el cauce del Zanjón de los Ciruelos.

La búsqueda de Rita, una mujer de 50 años en situación de calle que fue arrastrada por la crecida del Zanjón de los Ciruelos, sumó este miércoles a la mañana a un helicóptero de la Policía. La situación de extrema emergencia -lleva 24 horas desaparecida- es comandada por la Delegación I del Cuartel Central de Bomberos.

Embed - Así buscan a Rita, la mujer desaparecida en Mendoza, desde el helicóptero Halcon I

El área de búsqueda es intensa y el terreno es complicado, por lo que las autoridades confían en que buscar por aire también ayudará a encontrarla.

Los rastrillajes comienzan en el Zanjón de los Ciruelos, específicamente en la intersección de calles Ingeniero Cipolletti y Bolivia (Las Heras), y se extienden por el cauce hasta Lavalle.

La mujer desapareció el martes tras las fuertes lluvias

Para cubrir el área de rastrillaje, personal de Bomberos recorre a pie las zonas de difícil acceso.

Por aire, la Policía patrulla con el helicóptero Halcón 1 y drones que permiten obtener imágenes de alta precisión, como muestra el video.

busqueda de mujer situacion de calle zanjon de los ciruelos desaparecida
Una toma aérea de la búsqueda de Rita.

A pesar del despliegue de estos recursos técnicos y humanos, hasta el momento las autoridades comunicaron que no han podido hallar a la mujer y que trabajarán durante todo el día para poder encontrarla. El accidente ocurrió durante las intensas lluvias que cayeron este martes en el oeste mendocino.

