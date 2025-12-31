Inicio Policiales accidente
Paso a Chile

Cuatro heridos y tránsito suspendido en alta montaña tras el accidente de un auto

Una de las víctimas del accidente tuvo que ser trasladada en el helicóptero policial debido a la gravedad de las lesiones

El accidente ocurrió a la altura de Potrerillos. Foto: Ministerio de Seguridad.

Un accidente ocurrido en alta montaña en la mañana de este miércoles dejó un saldo de 4 personas heridas -una de ellas de gravedad- y corte de tránsito en el paso a Chile.

El accidente vial ocurrió cerca de las 10 en la Ruta Nacional 7 sobre el kilómetro 1.109, es decir, en la zona de Potrerillos, según informó el Ministerio de Seguridad.

Por ese lugar venía circulando un auto particular oriundo de Chile. Por razones que es investigan, el conductor perdió el dominio del auto y terminó desbarrancando.

accidente ruta 7
Las autoridades trabajaron en el lugar del accidente. Foto: Ministerio de Seguridad.

Los cuatro ocupantes fueron trasladados al Hospital Central tras el accidente, con lesiones de distinta gravedad. Pero uno de ellos tuvo que ser derivado en el helicóptero policial Halcón 3 debido a que su estado de salud era delicado.

Producto del accidente se produjo un corte total en la Ruta Nacional 7, mientras las autoridades trabajaban en el lugar.

