Cuatro heridos y tránsito suspendido en alta montaña tras el accidente de un auto

El accidente vial ocurrió cerca de las 10 en la Ruta Nacional 7 sobre el kilómetro 1.109, es decir, en la zona de Potrerillos, según informó el Ministerio de Seguridad.

Por ese lugar venía circulando un auto particular oriundo de Chile. Por razones que es investigan, el conductor perdió el dominio del auto y terminó desbarrancando.