El último día del año comenzó con graves siniestros de tránsito en las rutas mendocinas: cerca del mediodía de este miércoles trascendió que se produjo un segundo accidente en alta montaña que se cobró la vida de un niño de 6 años.
Murió el niño de 6 años que sufrió un grave accidente junto a su madre en alta montaña
Fue el segundo accidente del día en el corredor internacional. El pequeño había sufrido graves lesiones y debió recibir RCP en el lugar del siniestro
El siniestro se produjo en Ruta 7, a la altura de Potrerillos, más precisamente en el kilómetro 1.080. Un vehículo -Chevrolet Corsa- en el que iba una mujer con el niño volcó y el pequeño tuvo que ser asistido con maniobras de reanimación por más de una hora pero no lograron salvarle la vida.
Entre tanto, se realizan tareas para extraer a la mujer, que según los reportes quedó atrapada dentro del rodado y estaba inconsciente.
El estado de salud de la mujer que sufrió el accidente junto a su hijo
El parte oficial del Ministerio de Seguridad confirmó que la mujer quedó inconsciente con politraumatismos en su cuerpo y en el cráneo y también tuvo una fractura de tobillo por lo que fue trasladada en grave estado de salud al Hospital Central.
Si bien aún se desconocen mayores detalles, las víctimas del accidente serían oriundos de Mendoza y sólo se sabe que viajaban hacia el oeste, probablemente con destino a Uspallata.
Trabaja en la zona personal médico y policial.