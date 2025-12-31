Inicio Policiales accidente
Tragedia en la ruta 7

Murió el niño de 6 años que sufrió un grave accidente junto a su madre en alta montaña

Fue el segundo accidente del día en el corredor internacional. El pequeño había sufrido graves lesiones y debió recibir RCP en el lugar del siniestro

El niño de 6 años murió tras el vuelco que protagonizó el vehículo en el que viajaba por la ruta internacional 7 a la altura de Potrerillos. 

El último día del año comenzó con graves siniestros de tránsito en las rutas mendocinas: cerca del mediodía de este miércoles trascendió que se produjo un segundo accidente en alta montaña que se cobró la vida de un niño de 6 años.

El siniestro se produjo en Ruta 7, a la altura de Potrerillos, más precisamente en el kilómetro 1.080. Un vehículo -Chevrolet Corsa- en el que iba una mujer con el niño volcó y el pequeño tuvo que ser asistido con maniobras de reanimación por más de una hora pero no lograron salvarle la vida.

Entre tanto, se realizan tareas para extraer a la mujer, que según los reportes quedó atrapada dentro del rodado y estaba inconsciente.

El estado de salud de la mujer que sufrió el accidente junto a su hijo

El parte oficial del Ministerio de Seguridad confirmó que la mujer quedó inconsciente con politraumatismos en su cuerpo y en el cráneo y también tuvo una fractura de tobillo por lo que fue trasladada en grave estado de salud al Hospital Central.

Así quedó el auto en el que viajaban el niño fallecido y la mujer.

Así quedó el auto en el que viajaban el niño fallecido y la mujer.

Si bien aún se desconocen mayores detalles, las víctimas del accidente serían oriundos de Mendoza y sólo se sabe que viajaban hacia el oeste, probablemente con destino a Uspallata.

Trabaja en la zona personal médico y policial.

