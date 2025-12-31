Murió el niño de 6 años que sufrió un grave accidente junto a su madre en alta montaña

El siniestro se produjo en Ruta 7, a la altura de Potrerillos, más precisamente en el kilómetro 1.080. Un vehículo -Chevrolet Corsa- en el que iba una mujer con el niño volcó y el pequeño tuvo que ser asistido con maniobras de reanimación por más de una hora pero no lograron salvarle la vida.

Entre tanto, se realizan tareas para extraer a la mujer, que según los reportes quedó atrapada dentro del rodado y estaba inconsciente.