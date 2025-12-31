El brutal crimen de Sergio Adrián Arrieta (35), acribillado de 10 disparos en la puerta de la pensión donde vivía, tiene 2 sospechosos cada vez más complicados. El martes se ordenó que sigan alojados en la cárcel el Pollito y el Franquito, imputados por el asesinato ocurrido en julio pasado en Godoy Cruz.
Prisión preventiva para el Pollito y Franquito, acusados de cometer un crimen en el barrio La Gloria
Pollito Leguizamón (33) y Franquito Guiñazú (25) están imputados por el crimen en el barrio La Gloria ocurrido a mediados de julio pasado
Con estos elementos, el Hernán Pollito Leguizamón (33) y Franco Franquito Guiñazú (25) están detenidos e imputados por homicidio agravado por el uso de arma de fuego. La Fiscalía de Homicidios solicitó la prisión preventiva, mientras que las defensas clamaron por la libertad. La jueza Dolores Ramón hizo lugar al pedido de la acusación.
La magistrada consideró que, a esta altura de la investigación por el crimen en Godoy Cruz, hay pruebas suficientes para que ambos sospechosos continúen alojados en la penitenciaría.
El crimen en el barrio La Gloria
El 11 de julio de 2025, cerca de las 2 de la madrugada, dos sujetos con el rostro tapado y camperones largos tocaron la puerta de una casa ubicada en la manzana H del barrio La Gloria. En ese lugar viven varias personas ya que se alquilan las habitaciones como si fuera una pensión. Sergio Arrieta abrió la puerta y, sin mediar palabras, fue acribillado de 10 disparos.
Las primeras semanas de la pesquisa fueron complejos. Nadie podía identificar a los sospechosos. Ni siquiera la pareja de Sergio Arrieta que estaba en el lugar del hecho, como tampoco otras personas que estaban en la casa donde ocurrió el crimen.
Una cámara de seguridad que está ubicada en la casa de un vecino del barrio La Gloria captó los movimientos de los asesinos, pero no alcanzó para identificarlos. Sin embargo, fue clave para avanzar en la investigación.
Se presentó un testigo de identidad reservada que declaró que al ver el video notó que se trataban del Pollito y el Franquito. Imágenes de las redes sociales evidenciaron que estos sospechosos tienen prendas de ropa similares a los camperones que usaron los autores del crimen de Sergio Arrieta.
Además, informes policiales revelaron el dato que el crimen se habría cometido en venganza por un presunto abuso sexual que sufrió una hija de los sospechosos, aunque no sería Sergio Arrieta el sospechoso de ese hecho sino otro de los habitantes de la casa.