Prisión preventiva para el Pollito y Franquito, acusados de cometer un crimen en el barrio La Gloria

sergio arrieta crimen La víctima del crimen en Godoy Cruz.

El crimen en el barrio La Gloria

El 11 de julio de 2025, cerca de las 2 de la madrugada, dos sujetos con el rostro tapado y camperones largos tocaron la puerta de una casa ubicada en la manzana H del barrio La Gloria. En ese lugar viven varias personas ya que se alquilan las habitaciones como si fuera una pensión. Sergio Arrieta abrió la puerta y, sin mediar palabras, fue acribillado de 10 disparos.

Las primeras semanas de la pesquisa fueron complejos. Nadie podía identificar a los sospechosos. Ni siquiera la pareja de Sergio Arrieta que estaba en el lugar del hecho, como tampoco otras personas que estaban en la casa donde ocurrió el crimen.

Una cámara de seguridad que está ubicada en la casa de un vecino del barrio La Gloria captó los movimientos de los asesinos, pero no alcanzó para identificarlos. Sin embargo, fue clave para avanzar en la investigación.

Se presentó un testigo de identidad reservada que declaró que al ver el video notó que se trataban del Pollito y el Franquito. Imágenes de las redes sociales evidenciaron que estos sospechosos tienen prendas de ropa similares a los camperones que usaron los autores del crimen de Sergio Arrieta.

Además, informes policiales revelaron el dato que el crimen se habría cometido en venganza por un presunto abuso sexual que sufrió una hija de los sospechosos, aunque no sería Sergio Arrieta el sospechoso de ese hecho sino otro de los habitantes de la casa.