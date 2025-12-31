"Sola, pero segura": el posteo de la mujer asesinada cuando paseaba a su perro

karina arotinci

Qué dijeron los testigos

"Estaba durmiendo y de repente escucho gritos de 'ayuda, ayuda' y 'ay, ay'. Me desperté y no sabía si estaba soñando o qué. Me vestí y salí. Ahí le pregunté a un vecino qué pasaba y me comentó que habían apuñalado a una señora. Vi que estaba lleno de sangre, se ve que la apuñalaron en la puerta de mi casa. Traté de buscar una toalla para frenar la sangre que no sé de dónde le salía", contó Irma, una vecina a diferentes canales de televisión.

Otra vecina vio todo, el momento en que Karina era asesinada. Estaba colgando la ropa cuando vio el hecho. Le gritó al asesino que la deje, pero este ya había apuñalado a la víctima y se fue corriendo.

Lo cierto es que a los investigadores les llama la atención la saña del hecho y casi que tienen descartado que se haya tratado de un robo, ya que Karina tenía su teléfono y una pulsera de oro cuando fue encontrada.

Su cuerpo fue reconocido por su marido y por una amiga que había estado con la propia Karina durante la noche. La víctima tenía heridas en el cuello y en el pecho. El sospechoso de haberla asesinado fue identificado y detenido, aunque por ahora se ha negado a declarar.