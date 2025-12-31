Detuvieron en Chile a delincuentes que pinchaban ruedas de los autos de turistas argentinos para robarles

Embed - Así detuvieron a dos delincuentes que robaban a turistas argentinos en Chile

A modo de ejemplo de este accionar, a comienzos de este año, una pareja de mendocinos que vacacionaba en Viña del Mar fue víctima de esta modalidad. Mientras circulaban en su camioneta, un hombre se acercó en un semáforo y les advirtió que habían pinchado una rueda. Las víctimas le agradecieron y continuaron.

A los pocos metros comprobaron que era cierto y la camioneta estaba casi en llanta. Luego de frenar, fueron asaltados por los mismos conductores "solidarios" que les habían advertido del problema.

La caída de la banda de estos delincuentes

La aprehensión de estos dos delincuentes chilenos ocurrió este martes alrededor de las 12.40, cuando Carabineros detectó un vehículo con patente argentina que tenía pedido de captura en el kilómetro 45 de la Ruta Los Libertadores, en dirección norte.

Los efectivos realizaron un seguimiento controlado de los ladrones, lograron que tengan el vehículo y la aprehensión de los ladrones, quienes fueron trasladados a una comisaría cercana.

Uno de los delincuentes es chileno y el otro cubano

En el lugar se corroboró la identidad de los imputados: uno es chileno, mayor de edad, con 47 detenciones previas por diversos delitos; además de 6 órdenes de detención vigentes emanadas por el Juzgado de Garantía de Viña del Mar y arresto domiciliario nocturno con dispositivo de monitoreo electrónico.

El segundo imputado por la Justicia de Chile, en tanto, es un ciudadano cubano mayor de edad, quien registra 6 detenciones por distintos delitos.