El pueblo de Chile con una laguna turquesa que pocos conocen pero que vale la pena visitar

A aproximadamente 2 horas al sur de Santiago de Chile, en la Región del Maule, existe un pueblo rural con un entorno de valles fértiles, cerros bajos y un cuerpo de agua natural que ha ganado atención en los últimos años por su color intenso y su recuperación ambiental. No cuenta con grandes desarrollos turísticos ni multitudes habituales, pero ofrece un paisaje único con aguas cristalinas rodeadas de vegetación y montañas.
La laguna de este pueblo destaca por su color turquesa profundo, formado por minerales y sedimentos que reflejan la luz de manera especial. En temporadas secas puede reducirse, pero tras lluvias recientes ha recuperado niveles altos, permitiendo actividades para el turismo como remo, natación en sectores permitidos y observación de aves migratorias. El entorno incluye senderos cortos para caminatas, áreas para picnic y vistas panorámicas desde miradores cercanos.
El pueblo de Chile con una laguna turquesa
Este pueblo se llama Colbún y pertenece a la comuna homónima en la provincia de Linares. Con una población permanente de alrededor de 20 mil habitantes (muchos en sectores rurales dispersos), es conocido principalmente por su embalse artificial grande, pero la laguna natural cercana ofrece un encanto más escondido. El nombre proviene del mapudungún y se relaciona con el río local. La comuna se ha desarrollado con energía hidroeléctrica, pero conserva tradiciones agrícolas y un ritmo pausado.
Colbún ofrece bondades turísticas adicionales: el Embalse Colbún permite deportes náuticos como vela, windsurf o pesca deportiva, con playas de arena fina en sus orillas. Cerca hay termas naturales, rutas de hiking en la precordillera y viñedos del Valle del Maule para catas. Eventos locales como ferias costumbristas o fiestas patronales suman atractivo cultural. El entorno es ideal para desconexión, con opciones de cabañas, glamping y restaurantes que sirven trucha fresca y platos campesinos.
La laguna y el embalse del pueblo se benefician de un clima mediterráneo con veranos cálidos e inviernos suaves, perfecto para visitas entre septiembre y abril. En años recientes, la recuperación de niveles de agua ha impulsado el interés por este rincón, aunque sigue siendo menos visitado que destinos como Pucón o Puerto Varas. Se accede fácilmente en auto, con estacionamientos improvisados y senderos bien marcados en sectores públicos.
Colbún es un pueblo poco conocido que sorprende con su laguna turquesa y paisajes naturales accesibles desde Santiago de Chile. Sin playas tradicionales, compensa con tranquilidad, actividades al aire libre y gastronomía local auténtica. Ideal para escapadas de fin de semana o días de relax en familia.