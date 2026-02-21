Detuvieron a un motociclista con balas en Las Heras y a un ladrón en Godoy Cruz

Al entrevistar a la propietaria del inmueble, esta autorizó el ingreso del personal policial. Lograron la aprehensión del sospechoso, de 26 años, quien había arrojado sobre unos muebles 18 cartuchos calibre 22 y un teléfono celular iPhone sobre la cama.

La mujer manifestó además que días atrás el sujeto había dejado en el lugar otra motocicleta Bajaj Rouser con el tambor dañado. Al verificarla por sistema, registraba pedido de secuestro por hurto agravado.

La Oficina Fiscal de Las Heras dispuso el secuestro de las 18 municiones, el teléfono celular y ambos rodados.

Intento de robo con réplica en Godoy Cruz

El segundo operativo se desarrolló alrededor de las 22.20 en calle Álvarez Condarco al 1300 de Godoy Cruz, cuando personal del municipio recibió un llamado a través del sistema de Alarmas Comunitarias alertando que un comerciante había sido víctima de un intento de robo.

Personal policial se desplazó al lugar y, con las características aportadas, logró dar con el autor en la intersección de las calles Renato de la Santa y Paula Albarracín.

Al entrevistar al comerciante se constató que el sujeto, portando un arma de fuego de color negro similar a una 9 mm, intentó sustraerle sus pertenencias sin lograr su cometido. Luego se dio a la fuga y arrojó un elemento a la acequia.

Se realizó un rastrillaje por la zona y en calle Paula Albarracín al 1500, entre unos arbustos, se halló una réplica de arma de fuego de plástico color negro.

El detenido quedó a disposición de la Oficina Fiscal de Godoy Cruz.