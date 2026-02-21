Murió María Victoria Gómez de Erice, la primera rectora mujer de la UNCuyo

Fue directora de la Escuela Superior de Formación Docente y trabajó incansablemente junto a profesores, personal y estudiantes para lograr su transformación en Facultad de Educación Elemental y Especial en 1995. Fue luego la primera decana electa y en abril de 2002 la comunidad universitaria la eligió como la primera rectora que tuvo la Universidad Nacional de Cuyo.

Su gestión al frente del Rectorado se extendió entre mayo de 2002 y abril de 2008 y se caracterizó por actividades y proyectos que estrecharan lazos entre la academia y la sociedad mendocina.

"Investiguemos lo que sirve y no lo que nos gusta"

Su preocupación constante fue identificar problemas sociales que la Universidad pudiera ayudar a resolver. No dudó en poner el cuerpo para apoyar causas que le parecían justas: organizó y encabezó marchas en defensa del patrimonio de la UNCuyo, los derechos humanos y el presupuesto para las universidades públicas en tiempos de crisis.

"Investiguemos lo que sirve y no lo que nos gusta", repetía en inauguraciones de jornadas científicas, destacando la investigación como generadora de conocimientos pero también como aporte a problemáticas sociales. "Como universidad pública nos debemos a la sociedad que nos sostiene", señalaba una y otra vez en actos académicos, casi como un mantra.

El sueño del Hospital Universitario

Uno de los proyectos que más energía demandó a su gestión fue el de idear y desarrollar un centro de atención de la salud con especial dedicación a la rehabilitación de la discapacidad.

En 2003 se realizó la compra del edificio del Policlínico Ferroviario para refaccionarlo y ponerlo en funcionamiento. Comenzaba así el sueño de un hospital bajo el paradigma de atención integral centrado en la persona, que se transformó en el Hospital Universitario que desde noviembre de 2023 lleva su nombre.

maria victoria gomez de erice 3

La territorialización de la UNCuyo

La necesidad de cercanía con la comunidad y sus problemáticas llevó a su gestión a generar un programa que intentara evitar el desarraigo de estudiantes de zonas alejadas del Gran Mendoza. Nació así el programa de territorialización de la UNCuyo, que extendió los servicios y propuestas académicas de la Universidad en departamentos más lejanos.

Trabajó además en programas para favorecer la igualdad de oportunidades en el ingreso y la permanencia de estudiantes universitarios. Con su colega Estela Zalba diseñaron un proyecto de articulación entre distintos niveles del sistema educativo que se trabajó con docentes de toda la provincia.

Toda una vida en la universidad

Durante más de medio siglo, la UNCuyo fue su casa: fue representante estudiantil en el consejo directivo, trabajó como administrativa, profesora de grado y posgrado, consejera superior, secretaria académica de Facultad y del Rectorado, y decana.

Poco antes de dejar la gestión en el rectorado recibió el título de Profesora Emérita de la UNCuyo, un reconocimiento reservado solo a docentes que se destacan por su contribución profesional y son admirados por estudiantes y egresados.

Se doctoró en Letras con especialidad en Semiótica en la Universidad Paris VIII-Saint Denis. También fue Especialista en Gestión Universitaria y obtuvo el título de Profesora en Lengua y Literatura con especialidad francesa en la UNCuyo.

María Victoria Gómez de Erice fue siempre un ejemplo de trabajo comprometido y lucha inclaudicable por mejorar la calidad de la educación y profesionalizar la tarea docente en todos sus niveles. Mendoza despide a una de las figuras más importantes de la educación pública provincial.